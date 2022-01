Red Bulls gewinnen auch drittes Saisonduell mit Villach

Villach. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich in der bet-at-home ICE Hockey League beim Auswärtsspiel gegen den EC GRAND Immo...

Villach. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich in der bet-at-home ICE Hockey League beim Auswärtsspiel gegen den EC GRAND Immo VSV in einer attraktiven Partie mit 4:2 durch.

Peter Schneider traf dabei gleich dreimal, den vierten Treffer fixierte der junge Aljaž Predan. Die Red Bulls übernahmen früh die Führung gegen kämpferische Villacher, gaben diese bis zum Schluss nicht mehr ab und nahmen verdient drei Punkte aus Villach mit.

Beim ersten Auswärtsspiel der Saison gegen den VSV gab Ali Wukovits nach 26 Tagen sein Comeback, es fehlten weiter Atte Tolvanen, Lucas Thaler, Ty Loney, Lukas Schreier und Alexander Pallestrang (krank). Die Villacher begannen sehr stark und machten im ersten Abschnitt viel Druck. Dennoch übernahmen die Red Bulls, die schnell in der Partie drin waren, nach Toren von Peter Schneider (5.) und Aljaž Predan (10.) die Führung. In der 14. Minute traf Villachs Scott Kosmachuk auf einen schnellen Pass direkt vor Salzburgs Torhüter JP Lamoureux zum 1:2-Anschluss der Hausherren. Die konnten das hohe Tempo im zweiten Abschnitt aber nicht mehr halten, die Red Bulls hatten jetzt deutlich mehr Spielanteile. Und einen Peter Schneider, der mit zwei weiteren Toren (25. und 29.) seinen zweiten Saison-Hattrick fixierte und mit 26 Toren auch die Torjägerkrone in der Liga übernahm. Das Schlussdrittel verlief wieder etwas ausgeglichener mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Der Ex-Salzburger Derek Joslin traf in der Schlussminute noch einmal aus der Distanz für den VSV, der die Red Bulls bis zum Schluss voll forderte. Die Red Bulls aber feierten am Ende einen verdienten 4:2-Auswärtssieg – es war der dritte Erfolg im dritten Saisonvergleich mit den Villachern – und konnten sich dabei auch wieder auf einen bärenstarken Schlussmann JP Lamoureux verlassen.

bet-at-home ICE Hockey League

EC GRAND Immo VSV – EC Red Bull Salzburg 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Tore:

0:1 | 04:20 | Peter Schneider

0:2 | 09:52 | Aljaž Predan

1:2 | 13:05 | Scott Kosmachuk

1:3 | 24:12 | Peter Schneider

1:4 | 28:37 | Peter Schneider

2:4 | 59:03 | Derek Joslin

Zuschauer: 600

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 30.01.22 | Dornbirn Bulldogs – EC Red Bull Salzburg | 17:30 | Livestream

Di, 01.02.22 | EC Red Bull Salzburg – HC Orli Znojmo | 19:15 | Livestream

Fr, 04.02.22 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 19:45 | Livestream