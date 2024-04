Red Bulls geben erste StÃ¼rmer fÃ¼r die neue Saison bekannt

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auch in der kommenden Saison 2024/25 auf die Stürmer Peter Hochkofler und Ali...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auch in der kommenden Saison 2024/25 auf die Stürmer Peter Hochkofler und Ali Wukovits – beide haben ihren Vertrag verlängert – sowie auf den Salzburger Luca Auer, der noch ein für die nächste Saison gültiges Arbeitspapier besitzt.

Alle drei Spieler sind schon länger für den amtierenden Meister der win2day ICE Hockey League im Einsatz und freuen sich nun auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Peter Hochkofler (29) ist aus Salzburg fast nicht mehr wegzudenken. Der Stürmer kam mit 16 Jahren an die Red Bull Eishockey Akademie und hat sich seitdem Schritt für Schritt einen Namen gemacht. Nämlich als Vollblutstürmer, der sich zu 100% in den Dienst der Mannschaft stellt und dabei weder Gegner noch seinen eigenen Körper schont. Vor dem Tor ist er zudem brandgefährlich, wovon u.a. 12 Tore in der letzten Saison, daran gemessen zugleich seiner erfolgreichsten als Profi, zeugen. Hochkofler geht mit den Red Bulls in seine zehnte Profi-Saison und ist damit im aktuellen Kader der zweitlängstdienende Spieler der Red Bulls. Nur Kapitän Thomas Raffl hat mit 13 absolvierten Saisonen mehr Zeit auf Salzburger Eis verbracht.

Ali Wukovits (27) hatte in den letzten Jahren maßgeblichen Anteil am Teamerfolg der Red Bulls. Auch in der letzten Meistersaison agierte der Center in den Playoffs mit seinen Linienkollegen überwiegend gegen die Top-Linien des Gegners und profitierte dabei von seiner guten Eislauftechnik, Einsatzbereitschaft und starkem Stickhandling. Mit diesen Qualitäten ausgestattet, will sich der gebürtige Wiener und langjährige Nationalteamspieler nun auch seinen Platz im aktuellen österreichischen WM-Aufgebot (ab 10. Mai in Tschechien) sichern, bevor er ab August mit den Red Bulls in seine vierte Saison startet.

Luca Auer (19) ist ein Versprechen für die Zukunft. Der in Oberndorf bei Salzburg aufgewachsene Stürmer hat in seiner dritten und zugleich ersten vollen Profi-Saison mit den Red Bulls mit 3 Toren und 8 Assists seine bislang beste Saison gespielt und dabei auch sein Körperspiel stark verbessert. Neben seinem nun schon dritten ICE-Titel half er auch den Red Bull Hockey Juniors in zwei Finalspielen beim Gewinn der österreichischen AHL-Meisterschaft gegen Zell am See. Auer hat das Zeug dazu, der nächste echte Salzburger zu werden, der sich im Profi-Team der Red Bulls zu einer Fixgröße entwickelt.