Red Bulls geben erste Neuverpflichtung bekannt

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Dennis Robertson einen neuen Verteidiger verpflichtet. Der 30-jährige Kanadier hat die letzte Saison...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Dennis Robertson einen neuen Verteidiger verpflichtet.

Der 30-jährige Kanadier hat die letzte Saison in der tschechischen Top-Liga in Pardubice gespielt, war davor aber schon zwei Jahre beim HCB Südtirol Alperia in der win2day ICE Hockey League tätig.

Das europäische Eis und die ICE Hockey League sind ihm also schon wohl vertraut, wenn er mit den Red Bulls in die Saison 2022/23 startet. Dennis Robertson hat bereits von 2019 bis 2021 mit Bozen in der pan-europäischen Liga gespielt und kehrt nun nach einem einjährigen Gastspiel in Pardubice, das im Viertelfinale aus den Playoffs der tschechischen Extraliga ausschied, mit den Red Bulls in die Liga zurück.

Dennis Robertson: „Ich möchte Titel gewinnen, in den letzten Jahren war ich oft schon knapp davor. Ich wollte in einer Mannschaft spielen, die immer um den Titel mitspielt. Ich denke, die Red Bulls sind ein eingeschworenes Team, das gerade die Meisterschaft gewonnen hat. So etwas bringt eine Mannschaft immer zusammen und ich freue mich darauf, Teil dieses Teams zu sein. Auch weil ich von vielen Spielen gegen Salzburg weiß, mit welcher Arbeitseinstellung sie die Aufgaben angehen. Ich möchte helfen, zu gewinnen und will Teil eines erfolgreichen Teams sein.“

Der Routinier beschreibt sich als einen „Verteidiger, der die Scheibe spielen kann. Ich kann dem Team mit meiner defensiven Spielweise am besten helfen und dabei sicherstellen, möglichst wenig Zeit in der eigenen Zone zu stehen. Ich greife auch gern offensiv ins Spiel ein, aber meine größte Stärke ist es, die Scheibe kontrolliert rauszuspielen.“

Head Coach Matt McIlvane über den neuen Verteidiger: „Wir versuchen immer, Spieler mit Charakter und Führungsqualitäten ins Team einzubauen. Dennis bringt beides mit. Er war in seiner Zeit in der ICE Hockey League einer der härtesten Verteidiger der Liga. Jetzt sind wir froh, ihn in unserem Team zu haben. Mit ihm haben wir schon jetzt eine starke Verteidigung, gegen die es zu spielen sehr schwer wird.“

In der letzten Saison vor seinem Wechsel nach Europa, 2018/19, gewann Robertson mit den Charlotte Checkers den Meistertitel in der AHL, den Calder Cup. Seine Defensivqualitäten zeigte er u.a. auch bei den Bozener Foxes, in den Playoffs der Saison 2020/21 holte er die meisten Scorerpunkte aller Verteidiger.

Der aktuelle Kader der Red Bulls für die Saison 2022/23

Tor

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Dominique Heinrich (AUT)

Keegan Kanzig (CAN)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Tim Harnisch (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Ty Loney (USA)

Oskar Maier (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Aljaž Predan (SLO)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)