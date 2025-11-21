Red Bulls freuen sich über klaren 4:0-Heimsieg gegen Linz

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz klar mit 4:0 und feierte damit bewerbsübergreifend den dritten Sieg in Serie.

In der fast vollen Eisarena Salzburg legten die Red Bulls im ersten Durchgang mit zwei Toren vor und damit die Grundlage für den späteren Sieg, der ab diesem Zeitpunkt kaum mehr in Gefahr geriet, auch wenn die Linzer ihre Möglichkeiten hatten. Die Red Bulls zogen ihr Spiel unbeirrt durch und feierten schließlich den ersten Shutout-Sieg der Saison mit einem starken David Kickert im Tor. Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Devante Stephens und Florian Baltram trafen heute für Salzburg.

Spielverlauf

Die Partie brauchte eine anfängliche Findungsphase mit viel Geplänkel in der neutralen Zone. Die erste Chance hatte Salzburgs Benjamin Nissner mit einem guten Schuss aus dem Slot (4.), die noch bei Rasmus Tirronen hängenblieb. Drei Minuten später überlistete der Jubilar in seinem 500. ICE-Spiel den Goalie mit einem Schuss ins Kreuzeck aus spitzem Winkel zur Salzburger Führung (7.). Kurz darauf tankte sich Peter Schneider durch die Linzer Verteidigung (8.), blieb aber hängen. Thomas Raffl fälschte anschließend den Schuss von Benjamin Nissner vor dem Tor ab und erhöhte die Führung (11.). Der Linzer Graham Knott klopfte dann mit einem Lattenknaller beim Salzburger Tor an (13.) und danach sorgten die Gäste weiter mit viel Zeit in der Offensivzone für Stress. Salzburgs Rückhalt David Kickert musste einige Male gut aufpassen, Zwingendes war noch nicht dabei. Die Salzburger 2:0-Führung nach 20 Minuten ging in Ordnung.

Die Linzer Torannäherungen wurden besser, die ersten Minuten des zweiten Abschnitts gehörten den Gästen. Stefan Gaffal wurde am linken Pfosten gerade noch von David Kickert gestoppt (23.). Nach und nach kamen die Red Bulls zurück ins Offensivgeschehen und dann ging es lange ausgeglichen hin und her. Bis zum Linzer Powerplay, in dem neuerlich die Red Bulls trafen, die einen schlechten Linzer Wechsel nutzten. Devante Stephens zog in Unterzahl aus dem Bullykreis ins Kreuzeck (35.) und stellte auf die 3:0-Pausenführung der Hausherren.

Im Schlussdrittel ging es weiter auf und ab. Peter Schneider hatte den nächsten Treffer bei einem 2 auf 1-Konter auf dem Schläger (48.). Nach einem tadellosen Unterzahlspiel drehten die Hausherren nochmal auf, kamen zu Chancen mit Brandon Coe und Travis St. Denis (51.). Auch Linz blieb drauf und probierte alles, einmal rettete Tyler Lewington hinter David Kickert auf der Torlinie (55.). Aber prinzipiell waren die Red Bulls zu entschlossen, da noch was anbrennen zu lassen und Florian Baltram fixierte mit seinem Treffer auf einen Rebound schließlich den Endstand von 4:0 (57.). Die Red Bulls feierten zudem mit einem neuerlich starken David Kickert den ersten Shutout-Sieg der Saison.

Statement Devante Stephens „Wir sind hart aus der Kabine gekommen und haben so was wie verzweifeltes Eishockey gespielt, um in die vorderen Tabellenränge zurückzukommen. Wir sind gut zusammengekommen und haben als Team gespielt. Wenn wir so spielen, sind wir schwer zu schlagen und heute war so ein Spiel.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 06:24 | Benjamin Nissner

2:0 | 10:43 | Thomas Raffl

3:0 | 34:17 | Devante Stephens | SH

4:0 | 56:23 | Florian Baltram

Zuschauer: 3.147

