Red Bulls freuen sich auf ersten Test der neuen Saison

Salzburg. (PM EC RBS) Am kommenden Freitag, 11. August, bestreitet der EC Red Bull Salzburg in Zell am See gegen den EV...

Salzburg. (PM EC RBS) Am kommenden Freitag, 11. August, bestreitet der EC Red Bull Salzburg in Zell am See gegen den EV Zug das erste Testspiel der neuen Saison (KE KELIT Arena, 19:30 Uhr).

Das Spiel findet bei freiem Eintritt statt und wird im Livestream angeboten.

Am vergangenen Samstag sind die Red Bulls wieder ins Teamtraining gestartet und haben die Saisonvorbereitung mit viel Schwung und hoher Trainingsintensität begonnen. Head Coach Oliver David hat bis auf Lucas Thaler, der noch gemeinsam mit den Red Bull Hockey Juniors Thomas Pfarrmaier und Lukas Hörl beim österreichischen Bundesheer die Grundausbildung absolviert, alle Spieler auf dem Eis und bekommt somit am Freitag in Zell am See eine erste gute Standortbestimmung, denn mit dem EV Zug kommt ein Schweizer Erstdivisionär nach Zell am See, der im Moment zu den Top 4 der Schweizer NL zählt.

Peter Schneider, Salzburgs Top-Scorer der letzten Saison, schaut dem ersten Testspiel erwartungsfroh entgegen: „Wir hatten einen guten Trainingsstart. Nachdem wir nur zwei neue Spieler bekommen haben, ist vieles natürlich sehr vertraut und wir haben im Training mit hohem Tempo und harten Zweikämpfen schon richtig Gas gegeben. Mit dem EV Zug treffen wir auf einen Gegner, der zu den Schweizer Top-Teams zählt und viel Qualität hat. Das ist gleich eine gute Herausforderung, aber wir wollen dennoch die Dinge aus dem Training möglichst gut umsetzen und uns weiter als Team finden.“

Der EV Zug wurde 1967 gegründet und spielt seit 1987 durchgehend in der höchsten Schweizer Spielklasse. Der Club gewann dreimal die Schweizer Meisterschaft; zum ersten Mal 1998 und dann erst wieder in den Jahren 2021 und 2022. In der letzten Saison unterlagen die Zuger im Halbfinale gegen den späteren Meister Genève-Servette.

Der Großteil der Mannschaft (fast 80%) besteht aus heimischen Spielern, die weiteren Akteure kommen aus den USA, Deutschland, Tschechien und Schweden. Einer der Stars der Mannschaft ist der 35-jährige Torhüter Leonardo Genoni, der Zeit seines Lebens in der Schweiz gespielt und u.a. sieben Meistertitel geholt hat. Trainer des EV Zug ist der 44-jährige Norweger Dan Tangnes.

Erst letztes Jahr beim Red Bulls Salute in Kitzbühel (13.8.22) trafen beide Teams schon aufeinander. Die Red Bulls setzten sich am ersten Spieltag des Turniers mit 5:3 durch. Für beide Teams ist es das erste Pre-Season-Spiel 2023/24.

Der Eintritt ist frei. Das Spiel wird auch im kostenpflichtigen Livestream auf Live.eishockey.at angeboten. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vorm Stadion und in der APCOA Parkgarage (Hypolithstraße 2, 5700 Zell am See).

