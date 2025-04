Red Bulls freuen sich auf die nÃ¤chste Saison mit Dennis Robertson

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Dennis Robertson haben ihre Kooperation erneuert und gehen gemeinsam in die nächste Saison der win2day ICE Hockey League.

Für den 33-jährigen Verteidiger ist es die vierte Spielzeit mit dem alten und neuen Champion.

Als Dennis Robertson vor drei Jahren zu den Red Bulls stieß, hatte er in Europa bereits zwei Jahre in der heimischen Liga mit dem HCB Südtirol Alperia sowie eine Saison in der tschechischen Extraliga bei HC Dynamo Pardubice hinter sich. Gehörte er in Bozen schon zu den besten Akteuren, so sollte er diesen Weg in Salzburg geradlinig fortsetzen und schnell zu einer der wichtigsten Stützen in der Verteidigung der Red Bulls werden. Mit Erfahrung und Übersicht, aber auch mit einem unbändigen Kampfgeist und den technischen Möglichkeiten ausgestattet; der Verteidiger war über die komplette Saison gesehen Salzburgs sechstbester Ligascorer.

Robertson hat in der jüngsten Saison nur vier Spiele im Grunddurchgang verpasst und kam insgesamt auf 6 Tore und 30 Vorlagen. Seine Markenzeichen sind die Schüsse von der blauen Linie sowie sein körperbetontes Spiel, das der Salzburger Defensive sowohl bei gleicher Mannschaftsstärke als auch in Unterzahl eine wichtige physische Komponente verleiht. Robertson, der vor wenigen Tagen erstmals Vater wurde, nimmt mit seiner Erfahrung innerhalb der Mannschaft auch eine Führungsrolle ein und soll diese Rolle im Team der Red Bulls auch in Zukunft ausfüllen.

Die Red Bulls freuen sich auf die nächste Spielzeit mit Dennis Robertson und bedanken sich für die in der letzten Saison gezeigten Leistungen.

