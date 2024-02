Red Bulls fighten sich in Asiago zum Sieg nach Penaltys

Asiago. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen Migross Supermercati Asiago Hockey mit...

Asiago. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen Migross Supermercati Asiago Hockey mit 3:2 nach Penaltyschießen durch und holte dabei im Schlussdrittel einen 2-Tore-Rückstand auf.

Troy Bourke und Lucas Thaler behielten die Nerven und schossen die dominierenden Red Bulls in die Verlängerung bzw. anschließend ins Penaltyschießen, in dem Ali Wukovits den Salzburgern mit dem insgesamt zehnten Versuch den extra Punkt sicherte.

Spielverlauf

Die Red Bulls traten in Asiago mit demselben Lineup wie am Freitag gegen Graz an (ohne Peter Schneider, Ryan Murphy und Benjamin Nissner) und übten viel Druck auf das Gehäuse der Gastgeber aus. Fast dreimal so viel Torschüsse reichten den Red Bulls im ersten Abschnitt aber noch nicht für ein Tor, Asiagos Schlussmann Marco De Filippo Roia behielt auch bei dichtem Verkehr vor seinem Torraum den Durchblick. Nach vorn setzten die Hausherren Nadelstiche und waren dabei brandgefährlich. Die erste Topchance von Matteo Gennaro (5.) vereitelte Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen, doch zwei Minuten später musste er den Schuss des freigespielten Michele Stefan passieren lassen (7.). Nach 20 Minuten lagen die Red Bulls mit 0:1 hinten, auch weil Atte Tolvanen ein weiteres Mal gegen den freistehenden Alex Ierullo Sieger blieb.

Die Salzburger erhöhten den Druck im zweiten Durchgang und hatten auch bessere Chancen. Mario Huber (24.) und Troy Bourke (26.) hatten direkt vorm Tor Pech im Abschluss. Auf der Gegenseite traf Asiago (27.) im Powerplay die Stange. Ab Mitte des Spiels machte Asiago etwas mehr für die Offensive, aber die Red Bulls blieben dominierend, verwerteten nur nicht. Chay Genoway hatte einen Treffer nach Konter aus kurzer Distanz am Schläger (33.), wie auch Thomas Raffl mit einem Hammer aus dem Slot (36.). Aber ein einziger Konter genügte den Italienern, das Spiel neuerlich auf den Kopf zu stellen. Giordano Finoro wurde in der 40. Minute auf die Reise geschickt und stellte auf die 2:0-Führung der Hausherren.

In der 46. Minute wurden die Red Bulls endlich belohnt. Troy Bourke fälschte im Powerplay den Dennis Robertson-Schuss zum 1:2-Anschluss ab. Danach wurde die Partie hektisch, Salzburg spielte weiter nach vorn, aber die Asiaghesi störten nun früher. Die Red Bulls blieben dennoch spielbestimmend und Lucas Thaler netzte mit einem One-timer zum 2:2-Ausgleich ein (54.). Damit ging es in die Verlängerung, in der Salzburg in den letzten 90 Sekunden in Unterzahl spielen musste, sich aber ins Penaltyschießen rettete. Und das entschieden die Red Bulls mit dem Treffer von Ali Wukovits im 10. Penalty für sich, zuvor trafen Salzburgs Troy Bourke und Giordano Finoro für Asiago. Die Red Bulls holten damit höchst verdient den extra Punkt und gewannen mit viel Mühen auch das vierte Saisonduell mit den Italienern.

Statement Oliver David „Es war ein schwieriges Spiel für uns, Asiago hat es uns sehr schwer gemacht. Aber wir haben es uns auch selbst schwer gemacht. Dennoch, in dieser Phase der Meisterschaft ist es prinzipiell schwer zu gewinnen und wir haben uns die zwei Punkte letztlich verdient erarbeitet.“

win2day ICE Hockey League

Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:0, 1:0, 0:2) SO

Tore:

1:0 | 06:52 | Michele Stefan

2:0 | 39:33 | Giordano Finoro

2:1 | 45:12 | Troy Bourke | PP

2:2 | 53:59 | Lucas Thaler

2:3 | 65:00 | Ali Wukovits | PS

Zuschauer: 1.668