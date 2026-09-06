Red Bulls feiern hart erarbeiteten CHL-Heimsieg gegen Liberec

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann in der Champions Hockey League das Heimspiel gegen Bílí Tygři Liberec mit 3:0 und profitierte dabei gegen ab dem zweiten Drittel offensiv-starken Tschechen von einer herausragenden Defensive.

Mario Huber legte zwar früh das 1:0 vor, doch danach zwangen die Gäste die Red Bulls mehr und mehr zur Abwehrarbeit, die aber in Co-Produktion mit dem starken Torhüter Atte Tolvanen alle Gäste-Chancen vereitelte. Adam Brooks sorgte mit seinem Tor in der 57. Minute für Erleichterung und Peter Schneider besiegelte mit dem Empty-Net-Treffer den hart erarbeiteten ersten Saisonsieg in der CHL.

Spielverlauf

Ohne die Rekonvaleszenten Florian Baltram, Fabian Baumann, Wyatt Kalynuk und David Kickert (familiäre Gründe) starteten die Red Bulls in die Begegnung gegen Liberec. Dabei debütierte der 20-jährige Schwede Isak Norlin von den Red Bull Hockey Juniors heute im Salzburger Profiteam, Luca Haitzmann saß als Goalie-Backup auf der Bank.

Es war ein Start nach Maß. Die Red Bulls gingen mit viel Power ins Spiel, in der 2. Minute knallte Dennis Robertson die Scheibe an die Stange. Das Spiel pendelte sich dann ein, aber Salzburg hatte die besseren Chancen. Mit Schüssen von Luca Auer und Adam Brooks. Mario Huber brachte die Hausherren dann in Unterzahl nach genialem Pass von Luca Auer sehenswert in Führung (7.). Salzburg blieb tonangebend und kam zu weiteren guten Möglichkeiten. Die beste Chance der Gäste hatte Tomas Filippi, der allein vor dem Tor auftauchte (18.). Goalie Atte Tolvanen klärte und sicherte die verdiente 1:0-Führung nach 20 Minuten.

Im zweiten Abschnitt schienen die Tschechen endgültig angekommen zu sein. Sie spielten aggressiver nach vorn und kamen jetzt zu Chancen. Gleichermaßen die Red Bulls. Michael Raffl hatte den zweiten Treffer auf dem Schläger, verfehlte aus sehr spitzem Winkel das halbleere Tor (25.). Aber der Druck der Tschechen wurde größer, Atte Tolvanen zeichnete sich mehrfach aus. Erst in den letzten Minuten befreiten sich die Salzburger und wurden sofort gefährlich. Benjamin Nissner hatte die Möglichkeit aus kurzer Distanz, klare Verhältnisse zu schaffen (37.), Liberec‘ Torhüter Petr Kváča war aufmerksam. Nach 40 Minuten führten weiter die Red Bulls aufgrund ihrer starken Abwehrarbeit, Liberec war aber brandgefährlich.

Auch im Schlussdrittel verlagerten die Gäste das Spiel zum Großteil in die Angriffszone. Die Red Bulls kämpften und leisteten harte Abwehrarbeit, blockten viele Schüsse. Erst in der 51. Minute gab es bei einem 2 auf 1-Breakaway mit Michael Raffl und Adam Brooks etwas Entlastung, kurz danach auch bei einem Powerplay. Aber erst das Tor von Adam Brooks, aus dem rechten Bullykreis verdeckt ins lange Eck (57.), brachte wirkliche Erleichterung. Peter Schneider traf dann auch noch ins leere Tor (58.), womit am Ende ein 3:0-Sieg auf der Anzeigentafel stand, dessen Grundlage heute die überragende Defensivarbeit der Red Bulls war.

Statement Adam Brooks „Es war ein gutes Spiel. Es hätte in beide Richtungen gehen können, aber wir haben speziell in der Defensive einen richtig guten Job gemacht. Wann immer du in der CHL gegen solche Top-Mannschaften aus anderen Top-Ligen gewinnst, kannst du dich glücklich schätzen und darauf wollen wir weiter aufbauen.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Tore:

1:0 | 06:58 | Mario Huber | SH

2:0 | 56:23 | Adam Brooks

3:0 | 57:48 | Peter Schneider | EN

Zuschauer: 2.679

CHL | Regular Season der Red Bulls

Do, 03.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Sa, 05.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Fr, 11.09.2026 | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

So, 13.09.2026 | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg | 15:00

Mi, 07.10.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin | 20:20

Di, 13.10.2026 | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

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