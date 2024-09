Red Bulls feiern gegen Vojens ersten CHL-Sieg der Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das zweite Heimspiel der Champions Hockey League gegen SønderjyskE Vojens mit 6:2 und feierte...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das zweite Heimspiel der Champions Hockey League gegen SønderjyskE Vojens mit 6:2 und feierte damit den ersten Saisonsieg in der Königsklasse.

Die Red Bulls waren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft und gewannen das Duell auch in der Höhe verdient gegen den dänischen Meister. Andrew Rowe freute sich dabei über ein Doppelpack. In der CHL Regular Season geht es für die Red Bulls nun in der kommenden Woche in Polen bei Unia Oświęcim sowie bei den ZSC Lions weiter.

Spielbericht

Besser kann man in ein Spiel nicht starten. Nach exakt 58 Sekunden nahm Andrew Rowe vorm dänischen Tor Maß und versenkte die Scheibe mit seinem ersten Tor für die Red Bulls zur frühen Führung im Netz. Die Red Bulls (wieder ohne Florian Baltram und Philipp Wimmer) blieben in weiterer Folge das dominierende Team, kamen aber vorerst trotz einiger guter Möglichkeiten kein zweites Mal an Torhüter Mattias Pettersson vorbei. Auch Mario Huber konnte die Scheibe nach Solo in Unterzahl (13.) nicht im Tor unterbringen. Die Gäste hatten ihre besten Phasen im Überzahlspiel, wurden aber nur selten gefährlich. Salzburgs Torhüter David Kickert war bei den guten Gäste-Chancen zur Stelle und sicherte die 1:0-Führung nach 20 Minuten ab.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts nutzten die Salzburger dann ihre Chancen sehr effizient und trafen innerhalb von etwas mehr als zwei Minuten gleich dreimal im Powerplay. Dennis Robertson (21.), Andrew Rowe, der ein Doppelpack fixierte (22.) und Peter Schneider (23.) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung. Danach hatten die Dänen eine starke Phase, scheiterten aber ein ums andere Mal an David Kickert. Salzburg blieb dran und Mario Huber verwertete ein schönes Zuspiel von Nash Nienhuis per One-timer am Pfosten zum 5:0 (35.). Vojens spielte jetzt mit den Red Bulls auf Augenhöhe, so dass in der schnellen Schlussphase beide Teams wechselnd zu guten Chancen kamen. Die Hausherren nahmen den 5-Tore-Vorsprung aber nach 40 Minuten mit in die Kabine.

Im Schlussdrittel verkürzten die Gäste zunächst auf 1:5 nach einem Treffer von Nikolaj Krag Christensen (42.). Die Red Bulls hatten aber die Antwort, Lucas Thaler zog ansatzlos aus der Distanz ab und setzte die Scheibe sehenswert unter die Querstange (46.). Das Spiel blieb bis zum Schluss schnell und ausgeglichen und die Red Bulls ließen fast nichts mehr anbrennen. Lediglich in der Schlussminute verkürzten die Dänen im Powerplay noch einmal, womit die Red Bulls das Duell gegen den dänischen Meister am Ende dennoch klar mit 6:2 gewannen.

Statement Andrew Rowe „Wir hatten eine gute Energie und waren von Beginn an ‚on fire‘. Wir wollten viele Pucks vors Tor bringen und haben das im Laufe des Spiels auch gut umgesetzt. Die Dänen hatten zwischendurch auch einige qualitativ gute Chancen, aber insgesamt haben wir uns richtig gut gefühlt und wollen das Momentum mitnehmen.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – SønderjyskE Vojens 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Tore:

1:0 | 00:58 | Andrew Rowe

2:0 | 20:23 | Dennis Robertson | PP

3:0 | 21:42 | Andrew Rowe | PP

4:0 | 22:37 | Peter Schneider | PP

5:0 | 34:32 | Mario Huber

5:1 | 41:48 | Nikolaj Krag Christensen

6:1 | 45:50 | Lucas Thaler

6:2 | 59:16 | Alexander Wiklund | PP

Zuschauer: 1.891