Red Bulls feiern fulminanten 7:1-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Linz

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg feierte in der bet-at-home ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz einen klaren 7:1-Heimerfolg.

Mehr als 1.000 Zuschauer sahen in der Salzburger Eisarena, wie dominante Red Bulls im zweiten Drittel ein Feuerwerk abbrannten und nach 40 Minuten mit 5:1 die Vorentscheidung herbeiführten. Zwei weitere Tore im Schlussdrittel krönten eine starke Leistung der Salzburger, die damit auch den Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen.

Die Red Bulls spielten heute ohne die Rekonvaleszenten Mario Huber, Ali Wukovits, Lucas Thaler, Vincent LoVerde, Florian Baltram und Lukas Schreier. Dafür gab Neuzugang Mike Dalhuisen sein Heim-Debüt und mit Luca Auer (17 Jahre) und Oskar Maier (20 Jahre) freuten sich zwei Stürmer der Red Bull Hockey Juniors über weitere Einsätze in der ICE Hockey League. Nach 59 Sekunden mussten die Red Bulls zunächst den Gegentreffer in Unterzahl einstecken, Torhüter Atte Tolvanen hatte beim Distanzschuss des Ex-Salzburgers Martin Stajnoch ins Kreuzeck keine Chance. Der Ausgleich folgte wenig später (5.), TJ Brennan zog mit einem Onetimer aus dem linken Bullykreis ab. Im zweiten Abschnitt trafen die Salzburger dann gleich viermal und stellten damit schon die Vorentscheidung her. Benjamin Nissner (27./PP), zweimal Thomas Raffl (27., 31./PP) und Peter Schneider (32./PP2) trugen sich in die Torschützenliste ein. Im Schlussdrittel ging es so weiter.

Neuzugang Mike Dalhuisen (50.) traf bei seinem ersten Heimspiel für die Red Bulls von der blauen Linie, kurz darauf (51.) machte auch Peter Schneider im Powerplay einen Doppelpack perfekt. Am Ende stand ein deutlicher 7:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht aus Linz, der in der Defensive auch von einem starken Atte Tolvanen abgesichert wurde.

bet-at-home ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 7:1 (1:1, 4:0, 2:0)

Tore:

0:1 | 00:59 | Martin Stajnoch | PP

1:1 | 04:33 | TJ Brennan

2:1 | 26:10 | Benjamin Nissner | PP

3:1 | 26:55 | Thomas Raffl

4:1 | 30:09 | Thomas Raffl | PP

5:1 | 31:04 | Peter Schneider | PP2

6:1 | 49:17 | Mike Dalhuisen

7:1 | 50:20 | Peter Schneider | PP

Zuschauer: 1.001

Die letzten vier GD-Spiele der Red Bulls

So, 20.02.22 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 17:30 | Livestream

Di, 22.02.22 | spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg | 19:15

Fr, 25.02.22 | EC Red Bull Salzburg – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

So, 27.02.22 | EC GRAND Immo VSV – EC Red Bull Salzburg