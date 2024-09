Red Bulls feiern ersten Heimsieg der neuen ICE Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das erste Heimspiel der neuen win2day ICE Hockey League–Saison in der fast vollen Eisarena...

Die Gäste führten bereits mit 2:0, bevor auch die Red Bulls richtig warm wurden und das Spiel ab dem zweiten Drittel drehten, auch wenn Asiago noch mit der Schlusssirene der dritte Treffer gelang. Thomas Raffl feierte einen Doppelpack, die weiteren Tore schossen Peter Schneider und Troy Bourke.

Spielbericht

Nach munterem Beginn auf beiden Seiten tasteten sich die Red Bulls, die neuerlich auf sieben rekonvaleszente Spieler verzichten mussten, merklich besser vors Gehäuse von Asiago, in dem Cowley Stevenson zunächst einen guten Job machte. Die echten Chancen waren aber noch überschaubar und auch die Gäste kamen in Abständen über Konter gefährlich in die Salzburger Defensivzone. Benjamin Nissner zog in der 13. Minute mit der bis dahin besten Möglichkeit direkt vorm Tor über die Querstange. Die Red Bulls waren tonangebend, aber vorm Tor noch nicht zwingend genug. Just in der Schlussminute schoss Alexander Ierullo fast auf der Grundlinie Richtung Tor, wo die Scheibe unglücklich von Salzburgs Torhüter David Kickert ins Netz abgelenkt wurde. Asiago führte nach 20 Minuten mit 1:0.

Im zweiten Durchgang intensivierten die Hausherren das Offensivspiel, Paul Stapelfeldt hatte freie Schussbahn aus Halbdistanz (24.). Die Gäste blieben aber nicht untätig und nutzten einen Abstimmungsfehler der Salzburger Defensive, Matteo Gennaro kam unverhofft an die Scheibe und traf aus der Drehung zur 2:0-Führung von Asiago (27.). Kurz darauf kam Philipp Krening direkt vorm Tor nicht durch (30.). Dann endlich wurden die Red Bulls belohnt, Peter Schneider vollendete bei einem Konter den klugen Pass von Thomas Raffl zum 1:2-Anschluss (35.). Die Red Bulls hatten jetzt klar Oberwasser und legten nach. Thomas Raffl zog mit einem Hammerschuss von der blauen Linie ab und schoss den Meister zum 2:2-Ausgleich.

Fast direkt vom Bully weg fuhr Peter Schneider zu Beginn des Schlussdrittels solo aufs Tor, konnte die Scheibe aber nicht unterbringen. Nach zwei aufeinander folgenden Salzburger Powerplays ohne Torerfolg waren auch die Gäste wieder im Spiel. Dann folgte der Auftritt von Thomas Raffl. Der Kapitän setzte sich im Solo übers halbe Eis gegen einen Verteidiger durch und ließ die Scheibe sehenswert per Rückhand unter die Querstange (48.). Die Partie blieb aber bis zum Schluss umkämpft. Troy Borke erzielte in der 58. Minute mit dem Empty-Net-Treffer das vermeintlich entscheidende Tor, aber noch mit der Schlusssirene gelang Asiago der dritte Treffer im Powerplay. Das war es dann aber, die Red Bulls gewannen mit einem erneut kurzen Lineup und gutem Einsatz einiger Akademiespieler gegen Asiago mit 4:3 und feierten damit ein 4-Punkte-Wochenende.

Statement Thomas Raffl „Es war nicht leicht gegen Asiago. Wir versuchen uns noch zu finden und mussten auch einige Ausfälle ersetzen. Die Jungen haben ihre Sache aber gutgemacht, das muss man voll anerkennen. Viele Sachen laufen noch nicht so, wie wir das wollen. Deshalb spielt man einen langen Grunddurchgang, um die Sachen bis zum Ende zu perfektionieren.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Migross Supermercati Asiago Hockey 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Tore:

0:1 | 19:14 | Alexander Ierullo

0:2 | 26:08 | Matteo Gennaro

1:2 | 34:08 | Peter Schneider

2:2 | 37:50 | Thomas Raffl

3:2 | 47:59 | Thomas Raffl

4:2 | 57:32 | Troy Bourke | EN

4:3 | 59:59 | Carter Turnbull | PP

Zuschauer: 3.012

