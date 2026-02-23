Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EC Red Bull SalzburgHC Pustertal Wölfe

Red Bulls feiern Arbeitssieg gegen Pustertal

23. Februar 20262 Mins read13
Travis St. Denis - © Red Bulls Media
Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich in der win2day ICE Hockey League im Heimspiel gegen den HC Falkensteiner Pustertal mit 2:1 nach Overtime durch und holte damit nach zuletzt zwei sieglosen Partien wieder zwei Punkte.

Die Gäste aus Bruneck gingen früh in Führung und erwiesen sich danach als der erwartet harte Brocken in der Defensive. Die Red Bulls blieben geduldig und erarbeiteten sich Chancen. Aber erst in der 45. Minute gelang Cole Krygier in seinem erst zweiten Spiel mit den Salzburgern der Ausgleich und Travis St. Denis machte schließlich in der Overtime den Deckel drauf. Die Red Bulls fixierten damit den ersten Sieg im vierten Saisonduell mit den Pustertalern.

Spielverlauf
Ohne die aus dem letzten Spiel verletzten Lukas Hörl und Philipp Wimmer sowie Tyler Lewington (gesperrt) und Peter Hochkofler (Saisonende), dafür wieder mit Travis St. Denis, Niki Kraus und den Red Bull Hockey Juniors Alexander Rebernig und Fabian Baumann gingen die Red Bulls in die Begegnung und sahen sich mit einem frühen Rückstand konfrontiert. Mit einem satten One-timer von Austin Rueschhoff aus dem halbhohen Slot genau ins Kreuzeck übernahmen die Gäste schnell die Führung (2.). Im anschließenden Powerplay fehlte bei Thomas Raffls Schuss nicht viel (4.), auch Brandon Coe verzog nur knapp (9.). Salzburg drückte, konnte aber auch bei zwei weiteren Überzahlspielen den Pustertaler Goalie Edward Pasquale nicht überwinden. 1:14 Minute vor Drittelende brach eine Scheibe und die Teams verließen das Eis. Bis dahin waren die Red Bulls spielbestimmend, aber ohne große zwingende Chancen. Pustertal führte mit 1:0.

Im zweiten Durchgang inklusive der Nachspielzeit aus dem ersten Drittel wurde das Salzburger Spiel drückender, die guten Szenen vor dem Pustertaler Tor mehrten sich. Lange nicht gefordert, zeichnete sich auch Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen bei einer Doppelchance der Gäste aus (27.). Dann aber kamen die Pustertaler besser ins Spiel und forcierten den Angriff mit gefährlichen Schüssen. Damit ging es auf und ab, aus einem Konter zog Travis St. Denis einen Hammerschuss aus dem Bullykreis knapp über den Kasten (32.). Ali Wukovits verpasste die Scheibe nach einem Querpass allein am langen Pfosten (34.). Und wieder Powerplay, mehrmals hatten die Red Bulls den Treffer auf dem Schläger und waren auch in der Schlussphase – bis auf den Alleingang von Raphael Andergassen (36.) – jetzt fast erdrückend. Nur rein wollte der Puck nicht, Pustertal blieb mit 1:0 vorn.

Zu Beginn des Schlussdrittels spielte sich die Partie in der Pustertaler Verteidigungszone ab. Die Red Bulls kreisten, schossen, Pasquale hielt. Geduld war gefragt, und die hatte Cole Krygier, der in seinem zweiten Spiel für die Red Bulls traf. Der Verteidiger netzte mit Gefühl aus kurzer Distanz ins Kreuzeck zum 1:1 (45.). Kurz darauf verpasste Michael Raffl im Powerplay den harten Querpass direkt vorm Tor (50.). In der intensiven Schlussphase ging es wieder auf und ab, die Red Bulls hatten einen Tick mehr von der Offensive. Aber der entscheidende Treffer sollte erst in der Verlängerung fallen. Travis St. Denis war bei seinem Comeback-Spiel nach einem Rebound zur Stelle und fixierte seinem Team den hart erarbeiteten extra Punkt.

Statement Cole Krygier „Wir sind früh in Rückstand geraten, haben uns dann aber an unseren Game Plan gehalten. Pustertal hat es spannend gemacht mit einem guten Penaltykilling, aber wir haben einfach geduldig weitergemacht und schließlich gewonnen. Und natürlich fühlt es sich gut an, ein Tor zu machen und dem Team helfen zu können.“

win2day ICE Hockey League
EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 2:1 (0:1, 0:0, 1:0) OT

Tore:
0:1 | 01:21 | Austin Rueschhoff
1:1 | 44:46 | Cole Krygier
2:1 | 60:49 | Travis St. Denis

Zuschauer: 3.232

