Red Bulls feiern 6:3-Heimsieg gegen Innsbruck

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann die trefferreiche Partie der bet-at-home ICE Hockey League gegen HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ zuhause mit 6:3 und holte damit wieder volle Punkte.

Die Red Bulls übernahmen früh die Führung und konnten sich zeitweise absetzen, wurden von gefährlicher werdenden Innsbruckern zwischendurch aber fast wieder eingeholt. Erst im Schlussdrittel manifestierten die Salzburger ihre spielerischen Vorteile und gewannen das Spiel noch deutlich und auch in der Höhe verdient.

Im ersten Saisonvergleich mit dem HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ traten die Red Bulls erstmals in der laufenden Meisterschaft mit einem kompletten Lineup an. Torhüter JP Lamoureux gab dabei nach über drei Monaten sein Comeback, auch Vincent LoVerde und Paul Huber waren wieder mit von der Partie. Die Red Bulls erwischten einen optimalen Start und gingen in der 3. Minute in Führung, Paul Huber verwertete den Querpass von Jakub Borzecki direkt. In einem insgesamt dominanten ersten Drittel erhöhte Peter Schneider die Führung (18.) mit einem schönen Schuss aus spitzem Winkel ins Kreuzeck hinter Innsbrucks Schlussmann René Swette. Der zweite Abschnitt glich einem Wellenbad der Gefühle. Nach Anschlusstreffer von Antonin Boruta (25.) legten die Red Bulls mit einem Powerplay-Tor von Peter Schneider (30.) – es war sein zweites Tor in dem Spiel – und einem Tor aus Kurzdistanz von Benjamin Nissner (32.) wieder vor. Doch Innsbruck kam zurück und stellte zur zweiten Pause nach Toren des Ex-Salzburgers Nico Feldner bei angezeigter Strafe (35.) und Daniel Leavens bei freier Schussbahn aus Halbdistanz (39.) aufs 3:4 aus Gästesicht. Im anfangs offenen Schlussdrittel erhöhte Jan-Mikael Järvinen die Salzburger Führung nach kurzem Solo wieder auf 5:3 (44.), Vincent LoVerde hatte ihn mit einem Bilderbuchpass nach vorn geschickt. Aber es ging noch hin und her, auch JP Lamoureux war immer wieder gefordert. In der 50. Minute nahm Thomas Raffl den Pass von Benjamin Nissner in den Slot direkt ab und hämmerte die Scheibe zum 6:3 ins Netz. Das war die Entscheidung, wenn gleich die Red Bulls die letzten zehn Minuten noch dominierten und weitere Chancen hatten. Am Ende gewannen sie gegen die Tiroler Haie noch deutlich und freuten sich über drei hochverdiente Punkte.

bet-at-home ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)

Tore:

1:0 | 02:33 | Paul Huber

2:0 | 17:19 | Peter Schneider

2:1 | 24:28 | Antonin Boruta

3:1 | 29:29 | Peter Schneider | PP

4:1 | 31:59 | Benjamin Nissner

4:2 | 34:26 | Nico Feldner

4:3 | 38:40 | Daniel Leavens

5:3 | 43:53 | Jan-Mikael Järvinen

6:3 | 49:26 | Thomas Raffl

Die nächsten Spiele der Red Bulls

Fr, 10.12.21 | EC Red Bull Salzburg – HC Orli Znojmo | 19:15 | Livestream

So, 12.12.21 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 18:00 | Livestream

Sa, 18.12.21 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:15 | Livestream

Bullen für tapfere Haie zu stark

Innsbruck. (PM Haie) Auch im zweiten Spiel an diesem Wochenende gibt es für den HC TIWAG Innsbruck keine Punkte. Die Haie unterliegen dem EC Red Bull Salzburg auswärts mit 3:6.

Die Salzburger, erstmals seit langem in Bestbesetzung, übernehmen von Beginn an das Kommando und gehen durch Paul Huber in Minute 3 früh in Führung. Die Haie (ohne Dario Winkler und Simon Bourque) kommen, wie schon gegen den KAC, erst nach einigen Minuten in die Gänge und können die Partie in weiterer Folge offener gestalten. Bei ihren Chancen (Lupinski, Dostie, Bär) finden die Haie aber vorerst ihren Meister in Red Bulls-Goalie J.P. Lamoureux, der wie sein Gegenüber Rene Swette eine starke Leistung zeigt. Gerade in einer guten Phase der Tiroler trifft Peter Schneider nach energischem Antritt und schönem Abschluss zum 2:0 für Salzburg. Damit geht’s in die erste Drittelpause.

Im Mitteldrittel überstehen die Haie zunächst eine Drangperiode der Salzburger, und kommen in der 25. Minute durch Antonin Boruta auf 1:2 heran. Der Verteidiger trifft per Nachschuss. Nach einem Doppelschlag der Roten Bullen durch Schneider (PP) und Nissner scheint nach 32. Minuten eine Vorentscheidung gefallen, doch die Haie kämpfen sich zurück. Zuerst stellt Nico Feldner gegen seinen Ex-Verein auf 2:4, Daniel Leavens bringt die Tiroler kurz vor Drittelende mit dem Anschlusstreffer endgültig in die Partie zurück.

Im anfangs zerfahrenen Schlussabschnitt erhöhen die Salzburger schnell auf 5:3. Järvinen lässt, nach Traumpass von Lo Verde, Rene Swette im Eins gegen Eins keine Chance. Die Tiroler haben Pech, als Mike Huntebrinker den neuerlichen Anschlusstreffer am Schläger hat, aber an der Stange scheitert. Mit dem 6:3 durch Thomas Raffl in Minute 50 ist die Partie dann entschieden. Die Haie geben bis zuletzt den Kampf nicht auf, die starken Bullen kommen für den HCI nach der langen Spielpause an diesem Abend aber noch zu früh.

Für die Haie geht es bereits am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Znojmo weiter, ehe am Freitag und Samstag Auswärtsspiele in Laibach und Villach am Programm stehen.

