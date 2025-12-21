Red Bulls feiern 3:0-Erfolg im Weihnachtsspiel gegen Graz

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Moser Medical Graz99ers Dank eines starken Schlussdrittels mit 3:0 und feierte damit den ersten Saisonsieg gegen die Steier.

3.400 Zuschauer in der ausverkauften Eisarena Salzburg sahen im Aufeinandertreffen der beiden besten Defensivmannschaften der Liga zunächst zwei Chancen-arme Drittel. Im Schlussabschnitt legten die Red Bulls früh mit einem Doppelschlag nach Toren von Travis St. Denis und Troy Bourke vor und das war für die Gäste nicht mehr aufzuholen. Lucas Thaler fixierte mit dem Empty-Netter schließlich den 3:0-Sieg, gekrönt mit David Kickerts viertem Saison-Shutout. Die Red Bulls klettern damit über die Feiertage sogar auf den fünften Tabellenplatz.

Spielverlauf

Mit einem harten Schuss aus dem halbhohen Slot hinterließ Brandon Coe gleich zu Beginn eine gute Salzburger Duftmarke in einem Spiel, das schnell zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe wurde. Beide Teams spielten konsequent in der Defensive und ließen zunächst kaum Chancen zu. Es ging hin und her, keiner konnte sich für einen längeren Zeitraum festsetzen. Die Chancen wurden dann besser. In der 15. Minute probierte es Thomas Raffl mit einem Gewaltschuss, der bei Torhüter Maxime Lagacé endete. Kurz darauf knallte Benjamin Nissner die Scheibe aus spitzem Winkel an die Stange, im Gegenzug blieb Salzburgs Goalie David Kickert bei der Chance von Paul Huber direkt vor ihm cool (16.). Am Ende wurden die Red Bulls etwas drückender, hatten dann aber auch Gelegenheit, sich erstmals in Unterzahl zu beweisen. Nach einem ausgeglichenen Drittel ging es torlos in die erste Pause.

Auch im zweiten Durchgang neutralisierten sich weiter beide Teams gegenseitig. Der erste gefährliche Schuss gehörte Graz` Kilian Zündel aus Halbdistanz (26.), Chris Collins versuchte es mit dem Bauerntrick (28.). Salzburgs Brandon Coe kam danach direkt am Pfosten an die Scheibe (29.). Bei zwei folgenden Powerplays gaben die Red Bulls trotz viel Scheibenbesitz nur wenige Schüsse ab. David Kickert hatte anschließend in Unterzahl mehr zu tun, ließ sich aber nicht überraschen. Die beste Möglichkeit aus Salzburger Sicht hatte Thomas Raffl (40.), konnte aber erneut bei Überzahl nach kurzem Gestocher den Rebound nicht im Gehäuse unterbringen. 0:0 nach 40 Minuten.

Im Schlussdrittel bestimmten die Gäste die Anfangsphase, aber dann schlugen die Red Bulls eiskalt zu. Michael Raffl gewann das Bully und Travis St. Denis zog sofort unhaltbar per One-timer ab (44.). Nur eine gute Minute später verwertete Troy Bourke den Rebound nach einem saftigen Dennis Robertson-Schuss und stellte aufs 2:0 (46.). Graz drückte aufs Tempo, aber die Red Bulls hatten mit Benjamin Nissner nach Solo durch die Verteidigung die nächste dicke Chance (51.). Derweil hielt auch die Salzburger Festung bei einem weiteren Unterzahlspiel. Dann wurde es in der Schlussphase auch noch ruppig vor dem Grazer Tor, Troy Bourke und Lukas Haudum lieferten sich einen kurzen ‚Weihnachtstanz‘. Am Ende traf Lucas Thaler noch das leere Grazer Tor und fixierte damit den geduldig erarbeiteten 3:0-Sieg.

Statement David Kickert „Heute hat alles gestimmt bei uns. Wir haben wenig zugelassen und einfach simpel gespielt. Wir wussten, dass es ein Spiel werden würde, in dem man geduldig bleiben muss, ein Spiel mit Playoff-Charakter. Am Ende waren wir vor dem Tor etwas kaltschnäuziger. Ich bin einfach froh, dass wir wieder ein paar Spiele nacheinander gewinnen können und in der Tabelle nach oben klettern.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Moser Medical Graz99ers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Tore:

1:0 | 43:40 | Travis St. Denis

2:0 | 45:19 | Troy Bourke

3:0 | 59:14 | Lucas Thaler | EN

Zuschauer: 3.400

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!