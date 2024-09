Red Bulls erkÃ¤mpfen in Polen CHL-Sieg in Overtime

Oświęcim. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der Champions Hockey League gegen Unia Oświęcim mit 3:2 in der Verlängerung...

Nach zwei nach Toren ausgeglichenen Dritteln machte der polnische Meister den Red Bulls in der Schlussphase das Leben schwer und erzwang eine Verlängerung, die Nikolaus Kraus mit seinem ersten Tor für die Red Bulls entschied. Am Sonntag folgt gegen die ZSC Lions in Zürich gleich das nächste Auswärtsspiel der CHL Regular Season (15:45 Uhr, championshockeyleague.com).

Spielverlauf

In der nicht ganz ausverkauften, aber sehr lauten Hala Lodowa MOSiR gingen die Hausherren mit einem Blitztor in Führung. Nach nur 18 Sekunden versenkte Hampus Olsson die Scheibe im Salzburger Tor. Die Red Bulls rissen das Spiel daraufhin an sich, Peter Schneider hatte die erste Top-Möglichkeit aus dem Slot (4.). Oświęcim kam zu Konter-Chancen, traf einmal die Stange (5.). In der 10. Minute rettete Salzburgs Goalie Atte Tolvanen gegen den frei vor ihm stehenden Sam Marklund. Mit der Zeit kamen die Polen auch besser aus ihrem Drittel und sorgten für ein schnelles ausgeglichenes Spiel. Dann kam der Antritt von Dennis Robertson, der fast aus dem eigenen Drittel mit der Scheibe durch die komplette Abwehr fuhr und auch noch Goalie Linus Lundin mit einem Heber versetzte (16.). Nach einer abschließenden Druckphase der Red Bulls u.a. mit einem Powerplay blieb es nach 20 Minuten beim 1:1.

Mit rasantem Tempo wurde fortgesetzt, die ersten fünf Minuten im zweiten Durchgang waren ein einziges Hin und Her. Bei einem energischen Angriff über Andrew Rowe verwertete Philipp Krening direkt vor dem Tor und schoss die Red Bulls mit seinem ersten CHL-Tor in Führung (30.). Anschließend wehrte Atte Tolvanen u.a. 30 Sekunden bei 3 vs. 5 Unterzahl in einer hitzigen Phase einige gute Möglichkeiten der Polen ab und hielt den Vorsprung fest. Die Red Bulls kamen danach zu einer Reihe von Chancen und drückten vehement aufs Tor, Luca Auer und Troy Bourke scheiterten aus kurzer Distanz. Doch 16 Sekunden vor Drittelende spielte sich Krystian Dziubiński vor dem Tor frei und traf für die Hausherren zum 2:2-Pausenstand.

Im Schlussdrittel drückten zunächst wieder die Red Bulls. Zuerst bei einem guten frühen Powerplay, dann auch bei 5 vs. 5. Lucas Thaler kam frei vorm Tor an die Scheibe, wurde aber noch behindert (45.). Lange verlief das Spiel wie im Powerplay aufs polnische Tor, nur Linus Lundin verhinderte die mögliche Salzburger Führung. Erst spät im Drittel (ab 51.) gerieten die Red Bulls zweimal in Folge in Unterzahl in echte Bedrängnis, überstanden das aber mit kompakter Verteidigung. In der 57. Minute konnten die Polen auch einen Penalty nicht verwerten. Es ging in die Verlängerung, in der die Hausherren mit zwei Top-Chancen, u.a. ein Solo von Erik Ahopelto, an Atte Tolvanen scheiterten. Nikolaus Kraus schließlich befreite die Red Bulls mit dem entscheidenden Treffer (63.), bei dem er auf Pass von Ali Wukovits ins halboffene Tor einnetzte und den zweiten Punkt sicherte.

Statement Nikolaus Kraus „Das war ein ganz schwieriges Auswärtsspiel gegen starke Polen und ihre lauten Fans. Aber wir haben am Ende einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Wir wussten, dass es hier sehr schwierig wird und freuen uns über zwei wichtige Punkte in der CHL.“