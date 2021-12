Red Bulls erkÃ¤mpfen 5:3-Heimsieg gegen starke Tschechen

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Heimspiel der bet-at-home ICE Hockey League gegen Tesla Orli Znojmo mit 5:3...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Heimspiel der bet-at-home ICE Hockey League gegen Tesla Orli Znojmo mit 5:3 durch und feierte damit den zweiten Heimsieg infolge.

In einem Spiel auf Augenhöhe legten die Red Bulls anfangs mit zwei Toren vor und führten zwischenzeitlich schon mit 4:1, wurden aber immer wieder (fast) eingeholt. Am Ende besiegelte Ty Loney mit einem Empty Net-Treffer den hart erarbeiteten, aber verdienten 3-Punkter der Red Bulls und freute sich über einen Doppelpack.

Fast in Vollbesetzung – lediglich Lucas Thaler fehlte heute leicht angeschlagen – gingen die Red Bulls ins erste Heimspiel der Saison gegen Tesla Orli Znojmo. Die Partie nahm sofort Fahrt auf und entwickelte sich schnell zu einem Spiel mit wechselndem Momentum. Abwechselnd erarbeiteten sich beide Teams gute Chancen. Die Red Bulls legten im ersten Abschnitt mit zwei Toren vor, TJ Brennan traf im Nachschuss aus Halbdistanz (9.) und Florian Baltram (16.) netzte den Rebound nach sehenswertem Ty Loney-Solo ein. Die Gäste verkürzten nicht unverdient in der 17. Minute nach einem Konter, wobei Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen vorher schon weitere sehr gute Möglichkeiten entschärfte. Im zweiten Durchgang ging es auf Augenhöhe weiter und wieder trafen die Red Bulls zweimal, ehe auch die Tschechen nachzogen. Benjamin Nissner (27.) traf aus der Distanz und Ty Loney (32.) belohnte sich nach einer schönen Einzelaktion, bei der er den Gäste-Torhüter Pavel Kantor ausspielte und den Puck aus spitzem Winkel unter die Querstange setzte. Michal Kvasnica verkürzte kurz danach mit einem abgefälschten Schuss auf 2:4 aus Gästesicht in einem Spiel, das auch nach 40 Minuten ohne Strafen auskam. Im Schlussdrittel drückten anfangs die Gäste vehement aufs Tor, die Salzburger Abwehr hielt. Ab der 45. Minute war die Partie wieder offen und die Red Bulls kreierten vermehrt Chancen, doch auch die Gäste blieben dran und trafen in der 53. Minute zum Anschluss, Dominik Tejnor netzte nach einem Haken vor Salzburgs Schlussmann Atte Tolvanen ein. In der Schlussphase setzten die Gäste alles auf eine Karte und Ty Loney machte mit seinem Treffer ins leere Tor (60.) endgültig den Deckel drauf. Es war sein erster Doppelpack in der ICE Hockey League, in der CHL traf er zweimal doppelt.

bet-at-home ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Tore:

1:0 | 08:19 | TJ Brennan

2:0 | 15:14 | Florian Baltram

2:1 | 16:27 | Michal Kvasnica

3:1 | 26:45 | Benjamin Nissner

4:1 | 31:06 | Ty Loney

4:2 | 31:33 | Michal Kvasnica

4:3 | 52:32 | Dominik Tejnor

5:3 | 59:06 | Ty Loney | EN

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 12.12.21 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 18:00 | Livestream

Sa, 18.12.21 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:15

Di, 21.12.21 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:15 | Livestream

Red Bulls wollen ersten Saisonerfolg gegen HCB Südtirol Alperia

Peter Hochkofler: „Bozen ist eine harte Nuss“

Der EC Red Bull Salzburg trifft am Sonntag in der bet-at-home ICE Hockey League auswärts auf den HCB Südtirol Alperia (18:00 Uhr, Live.ice.hockey).

Nach den jüngsten zwei Heimsiegen gegen Innsbruck und Znojmo mit vielen Toren wollen die Salzburger die Performance nun auch in Bozen aufs Eis bringen und erstmals in dieser Saison gegen die Südtiroler punkten.

Zweimal sind sich Red Bulls und Foxes bislang begegnet, in beiden Spielen gingen die Südtiroler in Salzburg als Sieger vom Eis. Die jüngste 1:4-Niederlage gegen Bozen am 2. November war zugleich das letzte Spiel, bevor die Red Bulls eine Serie starteten; in den letzten neun Spielen gewannen sie siebenmal, zweimal punkteten sie zumindest nach Shootout-Niederlagen.

Ganz anders die Südtiroler. Die sind zuletzt durch ein Tal gegangen, das am 28. November mit der 2:10-Niederlage in Znojmo seinen Tiefpunkt erreichte. Kurz darauf musste Head Coach Doug Mason seinen Hut nehmen, seitdem wird die Mannschaft vom bisherigen Assistant Coach Fabio Armani auf der Bank betreut. Und die Bozener haben sich schnell gefangen. Im Folgespiel unterlagen sie noch 1:2 gegen Wien, gewannen danach aber drei Spiele am Stück inklusive der gestrigen neuerlichen Heimpartie gegen Wien, die 7:4 endete.

Beide Mannschaften verfolgen also gerade einen klaren Aufwärtstrend und wollen den morgen in der dritten Saisonbegegnung prolongieren. Salzburgs Stürmer Peter Hochkofler, der sich immer besonders auf Spiele gegen die Mannschaft aus seiner Heimregion freut, bleibt trotz des gestrigen 5:3-Heimsieges gegen Znojmo vorsichtig: „Es war nicht unbedingt ein gutes Spiel von uns. Wir haben zu viele gegnerische 2 gegen 1 oder 3 gegen 1-Konter zugelassen, das dürfen wir in Bozen nicht machen. D.h. in der Defensive müssen wir weiter daran arbeiten, stabil zu stehen und dem Gegner weniger Chancen zu geben.“ Allgemein aber ist der 27-Jährige zuversichtlich: „Bozen ist nie eine leichte Partie. Es wird auf jeden Fall eine harte Nuss, aber wir sind bereit, werden aus der gestrigen Partie noch lernen und in Bozen gut präpariert ins Spiel gehen.“

Die Red Bulls trainieren heute am Nachmittag in Salzburg und werden anschließend in den Mannschaftsbus steigen. Fraglich ist nur der angeschlagene Lucas Thaler, der auch gestern gefehlt hat. Das Spiel beginnt am Sonntag um 18:00 Uhr und ist im kostenpflichtigen Livestream auf der Liga-Plattform Live.ice.hockey zu sehen.

bet-at-home ICE Hockey League

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

So, 12.12.2021; Bozen, 18:00 Uhr

Live.ice.hockey

