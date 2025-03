Red Bulls erarbeiten sich ersten Matchpuck im Playoff-Duell mit SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das dritte Playoff-Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 2:0 und führt damit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0.

In einem echten Playoff-Spiel überzeugten die Red Bulls wieder mit konsequenter Verteidigungsarbeit und entschieden die Partie mit zwei Powerplay-Toren von Peter Schneider und Benjamin Nissner im zweiten Durchgang. Großen Anteil am Erfolg hatte neuerlich Torhüter Atte Tolvanen, der zum zweiten Mal nacheinander kein Tor zuließ. Damit haben die Red Bulls nun am Sonntag beim vierten Viertelfinalspiel in Székesfehérvár (16:00 Uhr) die Chance, mit einem weiteren Sieg den Aufstieg ins Halbfinale zu fixieren.

Spielverlauf

Das erste Drittel war vielleicht das intensivste im bisherigen Viertelfinal-Duell mit Fehérvár AV19. Ohne langes Federlesen ging es zur Sache, es gab kaum Unterbrechungen im sprichwörtlichen Kampf um jeden Zentimeter Eis. Die Gäste waren genauso offensiv wie die Red Bulls eingestellt und lieferten ihnen einen harten Fight. Anfangs ausgeglichen, zum Ende hin mit mehr Offensivzonenzeit für die Hausherren. Etliche Chancen ergaben sich aus Rebounds vor dem sicheren Schlussmann der Gäste, Rasmus Reijola. Sein Gegenüber Atte Tolvanen hatte v.a. in der Anfangsphase mehr zu tun. Nach einem hoch-intensiven Drittel mit ebenso hohem Tempo, aber noch wenig Zwingendes vor den Toren, ging es zunächst torlos in die Kabinen.

Im ersten Powerplay erlöste Peter Schneider die Red Bulls kurz nach Wiederbeginn und zirkelte die Scheibe aus fast unmöglich spitzem Winkel dem Goalie über die Schulter ins kurze Eck (23.). Und gleich mit dem nächsten Powerplay legten die Red Bulls nach, Benjamin Nissner verlängerte den Schuss von Ryan Murphy unhaltbar zur 2:0-Führung (28.). Die Gäste bäumten sich auf und zwangen Atte Tolvanen bei zwei, drei heiklen Situationen zum entschiedenen Einschreiten, aber mit der Führung im Rücken drückten die Salzburger jetzt mehr nach vorn und sicherten hinten gut ab. Nach 40 Minuten führten die Red Bulls durch zwei Powerplay-Tore mit 2:0.

Im Schlussdrittel ging es bei ungebrochen hohem Tempo auf und ab, beide Teams hatten Möglichkeiten, schossen viel aus der Distanz. Und es wurde emotionaler, die Raufereien sowie auch die Härte in den Zweikämpfen nahmen zu. Die Red Bulls aber hatten dann wieder mehr vom Spiel und sorgten für etliche brisante Szenen vor dem ungarischen Tor. Florian Baltram war dann bei einem Solo auf und davon (54.), wurde aber noch unsanft gestoppt. Peter Schneider hatte im anschließenden Powerplay das nächste Tor auf dem Schläger (54.). Nochmal kurz Gefahr kam auf, als die Gäste drei Minuten vor Ende den Goalie vom Eis nahmen. Aber eine Strafe beendete diesen Vorteil vorzeitig und dann feierten die Red Bulls einen weiteren verdienten 2:0-Sieg gegen die Ungarn, die erneut keine Mittel fanden, die Salzburger Abwehr zu knacken.

Statement Ryan Murphy „Das fühlt sich gut an. Es ist zwar die Serie noch zu Ende zu spielen und ein langer Weg zu gehen, aber wir haben wieder einen guten Job gemacht. Es ist egal, wie hoch der Sieg ausfällt, wir waren in der Lage, zwei Tore mehr als der Gegner zu schießen und nur das zählt.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 3. Spiel

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Tore:

1:0 | 22:38 | Peter Schneider | PP

2:0 | 27:20 | Benjamin Nissner | PP

Zuschauer: 3.068

Playoff-Viertelfinale | Red Bulls – Székesfehérvár | 3:0

1 | So, 02.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

2 | Di, 04.03.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

3 | Fr, 07.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

4 | So, 09.03.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 16:00

5* | Di, 11.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:15

6* | Fr, 14.03.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 19:15

7* | So, 16.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 16:30

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich wegen TV-Spielen ändern

