Red Bulls bezwingen RÃ¶gle BK im CHL-Meisterduell sensationell mit 3:1

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Hinspiel im Achtelfinale der Champions Hockey League gegen Rögle BK mit 3:1 und zeigte dabei in einem echten Eishockeyfest eine der besten Saisonleistungen.

2.745 Zuschauer in der Salzburger Eisarena feierten die Red Bulls, die nach dem 1:1-Ausgleich der Gäste im zweiten Abschnitt im Schlussdrittel groß aufspielten und mit zwei Toren den 3:1-Erfolg über den CHL-Titelverteidiger fixierten. Das Rückspiel steigt in einer Woche (22. November) in Ängelholm, Schweden.

Es herrschte fast knisternde Spannung, als die Red Bulls in die Begegnung gegen Rögle BK starteten und Paul Hubers Schuss aus kurzer Distanz (4.) die erste starke Aktion markierte. Auch die Gäste tauten schnell auf und kamen kurz darauf mit einem 2 auf 1-Konter erstmals gefährlich vors Salzburger Tor. Die Schweden wurden dann dominanter und trugen immer wieder feine Schüsse an, die aber alle an Atte Tolvanen abprallten. In der 13. Minute gerieten die Red Bulls in Unterzahl und mussten die druckvollste Periode der Gäste im ersten Abschnitt meistern. Rögles Kim Rohsdal setzte die Scheibe dabei einmal an die Stange. In der Schlussphase waren die Salzburger wieder am Drücker; Nicolai Meyer fuhr durch die gesamte schwedische Hintermannschaft, kam aber nicht durch gegen Rögles Torhüter Calle Clang (16.), Tyler Lewington zog aus vollem Lauf ab (18.). Nach ersten sehenswerten 20 Minuten ging es zunächst torlos in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang dominierten anfangs die Red Bulls das Spiel. Bei einem ersten Powerplay (23.) verpasste Benjamin Nissner knapp das halboffene Tor. Drei Minuten später setzte Ali Wukovits die Scheibe im kurzen Eck an die Stange. Die Schweden sorgten erst ab der 28. Minute wieder für ein offenes Spiel und zeigten gleich wieder ihre Gefährlichkeit. Aber Salzburg blieb dran und übernahm in der 29. Minute die Führung. Dennis Robertsons Schuss von der blauen Linie ging an Freund und Feind vorbei ins Netz, Rögles Goalie Calle Clang hatte null Sicht. Danach wechselten die Chancen auf beiden Seiten. Salzburgs Chay Genoway (31.) fuhr allein durch die Abwehr, konnte nur nicht verwerten. Kurz darauf hatte Rögles Marco Kasper allein vor Atte Tolvanen die Möglichkeit, scheiterte aber am Finnen. Genauso wie Ludvig Larsson (32.) mit einem harten Schuss aus Halbdistanz. Die Red Bulls sorgten danach im emotionaler werdenden Spiel für weitere brisante Szenen vor dem schwedischen Tor, doch die Gäste nutzten in der 39. Minute ihr zweites Powerplay und zogen nach 40 Minuten nach Tor von Ludvig Larsson mit 1:1 gleich.

Atte Tolvanen verhinderte zu Beginn des Schlussdrittels in Unterzahl einmal mehr mit starken Reaktionen eine mögliche Gästeführung. Danach ging es auf und ab, die Torschüsse wechselten fast im Sekundentakt. Und dann packte Mario Huber den Hammer aus und traf im Powerplay mit einem unhaltbaren Schuss aus Halbdistanz zur neuerlichen Führung (45.). Anschließend nahm Rögle die Aufholjagd auf und drückte die Red Bulls Großteils in die Verteidigungszone zurück. Erst ab der 52. Minute öffneten die das Spiel wieder und sorgten im ungemein intensiven Schlussdrittel wieder für Chancengleichheit. Und das sollte sich auszahlen. Florian Baltram verpasste zunächst noch seinen möglichen Treffer nach schöner Einzelleistung vorm Tor (56.). In der 59. Minute aber fuhren die Hausherren einen Konter, den Benjamin Nissner nach optimalem Querpass von Peter Schneider unhaltbar ins Kreuzeck nagelte und damit den 3:1-Endstand fixierte. Die Red Bulls wurden am Ende von einem frenetischen Publikum gefeiert und haben nun vor dem Rückspiel in einer Woche in Ängelholm einen 2-Tore-Vorsprung.

Salzburgs Torschütze Mario Huber: “Das ist erstmal nur ein Teilerfolg, wir müssen nun auch in Ängelholm bestehen. Aber wir sind sehr stolz, dass wir heute so aufgetreten sind. Heute hat einfach jeder für den anderen gearbeitet. Wenn man gegen so eine Mannschaft so ein Spiel zeigt, kann man schon stolz sein.“

Champions Hockey League | Achtelfinale

EC Red Bull Salzburg – Rögle BK 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Tore:

1:0 | 28:57 | Dennis Robertson

1:1 | 38:42 | Ludvig Larsson | PP

2:1 | 44:55 | Mario Huber | PP

3:1 | 58:18 | Benjamin Nissner

Zuschauer: 2.745