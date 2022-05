Red Bulls bedanken sich bei Mauer, Gogulla und Eckl

München. (PM Red Bulls) Frank Mauer, Philip Gogulla und Bastian Eckl verlassen Red Bull München. Mauer ist 2015 zu den Red Bulls gestoßen und...

Mauer ist 2015 zu den Red Bulls gestoßen und hat in dieser Zeit drei Meistertitel gewonnen. In insgesamt 338 PENNY DEL-Spielen steuerte Mauer 187 Punkte (79 Tore, 108 Vorlagen) bei. Hinzu kamen 16 Punkte (acht Tore, acht Vorlagen) in 45 Champions-League-Partien.

Frank Mauer: „Der Wechsel nach München war die beste Entscheidung meiner Karriere. Ich habe keinen einzigen Tag bereut, aber alles geht einmal vorbei. Es war eine tolle und erfolgreiche Zeit in München. In den sieben Jahren hat das Team fünfmal das Finale erreicht. Das muss uns erstmal einer nachmachen!“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Frank war über sieben Jahre ein wesentlicher Bestandteil unseres erfolgreichen Kaders. Mit ihm haben wir siebenmal die CHL-Qualifikation gemeistert, jeweils eine Halbfinal- und Finalteilnahme in der europäischen Königsklasse erreicht, sowie drei Meistertitel gewonnen. Wir wünschen Frank und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste und bedanken uns für die tollen gemeinsamen Jahre.“

Auch für Gogulla endet sein Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt. Der 34-Jährige kam 2019 zu den Red Bulls und hat in 147 PENNY DEL-Spielen 93 Punkte (42 Tore, 51 Vorlagen) erzielt. In der Champions League steuerte Gogulla neun Punkte (fünf Tore, vier Vorlagen) in 20 Partien bei.

Philip Gogulla: „Auch wenn es wegen Corona keine ganz leichte Zeit war, hatte ich drei schöne Jahre in München. Ich bin von der Organisation von Anfang an super aufgenommen worden und hatte viel Spaß auf dem Eis mit dem ganzen Team. Red Bull München ist ein großartiger Verein, dem ich an dieser Stelle nochmal herzlich danken möchte.“

Christian Winkler: „Philip war in seinen insgesamt drei Spielzeiten hier in München ein wichtiger Eckpfeiler im Team, in dem er auch Verantwortung übernommen hat. Für seine Zeit bei den Red Bulls möchten wir uns herzlich bedanken und wünschen ihm und seiner Familie ebenso das Allerbeste.“

Außerdem bedanken sich die Red Bulls bei Bastian Eckl, der München ebenfalls verlassen wird. Der 21-Jährige hat in seinen drei Spielzeiten in München 50 Partien in der Deutschen Eishockey Liga (ein Tor und eine Vorlage) und sieben weitere Spiele (ebenfalls ein Tor und eine Vorlage) in der Champions Hockey League absolviert.