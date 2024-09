Red Bulls am Sonntag mit Family Day gegen Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg spielt am Sonntag im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Hydro Fehérvár AV19...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg spielt am Sonntag im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Hydro Fehérvár AV19 (15:00 Uhr, Livestream, Family Day mit günstigen Familien-Tickets).

Heute, Freitag, sind die Red Bulls spielfrei.

Die Ausgangslage

Nach dem guten Start in den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League mit vier Punkten – der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen in Klagenfurt folgte ein 4:3-Heimerfolg gegen Asiago – wollen die Red Bulls im nächsten Heimspiel gegen Székesfehérvár gleich nachlegen und sich dabei weiter steigern. Die Red Bulls, die in der heutigen Bundesligarunde spielfrei sind, haben genug Zeit, sich auf die Begegnung gut vorzubereiten und hoffen auch, von zuletzt sieben rekonvaleszenten Stammspielern wieder einige ins Lineup zurückzubekommen.

Die Ungarn sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Nach dem Auftaktsieg in Bruneck gegen Pustertal (5:2) folgte in Feldkirch bei den Pioneers Vorarlberg eine knappe 3:4-Niederlage. Ausrechnen kann man die Mannschaft vorerst aber nur schwer, denn im Sommer wurde nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Viertelfinale der letzten Saison gegen Pustertal – die Ungarn hatten den Grunddurchgang auf dem zweiten Platz beendet – der halbe Kader getauscht.

Gleich 13 Spieler mussten den Club verlassen, elf neue wurden geholt. Mit Rasmus Reijola, gekommen von Vaasan Sport, verlässt man sich in Székesfehérvár wieder auf die finnische Torhüterschule. Mit Csanád Erdély kehrt ein heimischer Vollblutstürmer nach einjährigem Gastspiel in der dänischen Top-Liga Metal Ligaen in Esbjerg zu seinem Stammverein zurück und der 34-jährige Verteidiger Martin Stajnoch, der bereits zweimal in den letzten Jahren bei den Red Bulls angeheuert hat und 2023 mit ihnen auch ICE-Meister wurde, gibt seine Erfahrungen nun in Székesfehérvár weiter.

Head to Head Saison 2023/24 | 2:2

22.09.23 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

28.11.23 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

12.01.24 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

30.01.24 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Statement Lukas Schreier „Gegen die Ungarn ist es nie leicht. Sie sind offensiv sehr stark mit guten Stürmern. Das kennen wir ja noch von János Hári, der mal bei uns gespielt hat [2019/20]. Da heißt es aufpassen! Wir haben vielleicht nicht die besten zwei Spiele zum Saisonstart hingelegt, arbeiten aber daran, uns täglich zu verbessern. Das jüngste Teambuilding wird uns dabei sicher helfen, noch mehr als Team zusammengeschweißt zu werden.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

So, 29.09.2024 | Eisarena Salzburg, 15:00 Uhr

Livestream | CheckerBande Family Day mit günstigen Familien-Tickets

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 29.09.24 | 15:00 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

Mi, 02.10.24 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe

Fr, 04.10.24 | 19:30 | Pioneers Vorarlberg – EC Red Bull Salzburg