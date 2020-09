Red Bull MÃ¼nchen will Titel beim Red Bulls Salute verteidigen

Halbfinalgegner spusu Vienna Capitals erstmals beim Turnier dabei Kitzbühel / München / Salzburg. (PM Red Bulls) Morgen, Samstag, beginnt in Kitzbühel das Red Bulls...

Kitzbühel / München / Salzburg. (PM Red Bulls) Morgen, Samstag, beginnt in Kitzbühel das Red Bulls Salute 2020, das internationale Einladungsturnier der Red Bulls.

Titelverteidiger EHC Red Bull München bestreitet das zweite Halbfinalspiel gegen die spusu Vienna Capitals (20:30 Uhr) und strebt seinen insgesamt dritten Turniersieg an. Zum Auftakt spielt am Samstag EC Red Bull Salzburg gegen den EC-KAC (17:00 Uhr).

Ganz Kitzbühel sowie darüber hinaus viele Fans, die das Turnier im Livestream mitverfolgen können (siehe unten), freuen sich bereits auf das Red Bulls Salute 2020 und hochklassigen Eishockey-Livesport, wenn sich der dreifache deutsche Meister EHC Red Bull München und die österreichischen Top-Teams aus Salzburg, Wien und Klagenfurt im Sportpark Kitzbühel ein Stelldichein geben.

Die Münchner bekommen es im Halbfinale mit den spusu Vienna Capitals zu tun und wollen zum Auftakt gleich einen Sieg einfahren, denn für die Deutschen gibt es nur ein Ziel, sagt Kapitän Patrick Hager: „Endlich wieder richtiger Wettkampf, dazu Fans in der Halle und Live-Übertragungen im TV. Das hilft unserer Sportart. Wir wollen natürlich gewinnen, das wollen wir immer. Die Titelverteidigung beim Red Bulls Salute ist also unser Ziel. Wenn wir unser System konsequent durchspielen wissen wir, dass wir dazu in der Lage sind.“ Mit einem weiteren Sieg – es wäre der dritte – wären die Münchner zugleich alleiniger Rekordsieger des Red Bulls Salute.

Aber auch die spusu Vienna Capitals wollen bei ihrer Turnier-Premiere Geschichte schreiben. Wohlwissend, mit wem sie es im Halbfinale zu tun bekommen. Wiens Head Coach Dave Cameron:„Der EHC Red Bull München ist eine europäische Spitzenmannschaft. Egal ob in der Penny DEL oder der Champions Hockey League. Die Münchner sind sehr schwer zu knacken. Für uns ist das Duell beim Red Bulls Salute eine gute Gelegenheit dazuzulernen, unser System zu perfektionieren, damit wir für den Liga-Start bereit sind.“

Der zweifache österreichische Meister, der in jeder Saison der bet-at-home ICE Hockey League zu den Titelanwärtern zählt, hat in der Vorbereitung vier Spiele bestritten. Die Wiener unterlagen zuhause knapp gegen Liga-Neuling iClinic Bratislava, setzten sich zweimal nach Penalty-Schießen gegen Salzburg bzw. Graz durch und feierten am letzten Sonntag einen 7:3-Heimerfolg gegen den EC-KAC.

Red Bull München hat bislang erst dreimal getestet, gewannen dabei das erste Spiel in Bern mit 5:3. Beim Doppelwochenende in Salzburg gewannen die Münchner die erste Partie mit 3:1, unterlagen dafür zwei Tage später wieder in Salzburg mit 2:5 – es war zugleich die erste Niederlage der Münchner gegen ihre österreichischen Red Bull-Kollegen.

Red Bulls Salute 2020: Alle Spiele live bei MagentaSport

Hager: „Endlich wieder richtiger Wettkampf“

München. (PM Red Bulls) Vier Eishockeyspiele innerhalb von 24 Stunden – alle live und exklusiv bei MagentaSport.

Das ist das Red Bulls Salute 2020. Bei dem internationalen Einladungsturnier in Kitzbühel trifft Red Bull München auf die drei österreichischen Spitzenklubs EC-KAC, spusu Vienna Capitals sowie Red Bull Salzburg. Die vier teilnehmenden Klubs gewannen bereits 44 nationale Meistertitel. München kämpft als Titelverteidiger am Samstagabend ab 20:30 Uhr gegen Wien um den Einzug ins Finale. Zuvor eröffnet Salzburg gegen Klagenfurt um 17:00 Uhr mit dem ersten Halbfinalduell das Turnier im Sportpark Kitzbühel. Eine limitierte Anzahl Fans sind von den örtlichen Behörden im Stadion zugelassen.

Die beiden Sieger der Samstagspartien treffen einen Tag später um 18:00 Uhr im Finale aufeinander, das Spiel um Platz 3 startet zuvor um 14:00 Uhr. „Endlich wieder richtiger Wettkampf, dazu Fans in der Halle und Live-Übertragungen im TV. Das hilft unserer Sportart“, sagt Münchens Kapitän Patrick Hager vor dem prestigeträchtigen Turnier. „Wir wollen natürlich gewinnen, das wollen wir immer. Die Titelverteidigung beim Red Bulls Salute ist also unser Ziel. Wenn wir unser System konsequent durchspielen wissen wir, dass wir dazu in der Lage sind.“ Im vergangenen Jahr sicherte sich das Team von Trainer Don Jackson durch einen 7:4-Erfolg im Finale gegen das schwedische Team Malmö Redhawks den Turniersieg – nach 2017 der zweite Triumph beim Red Bulls Salute für die Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Zwischen 2005 und 2009 fand das Red Bulls Salute als international besetztes Einladungsturnier statt (u. a. mit L. A. Kings, SKA St. Petersburg und ZSKA Moskau), zwischen 2010 und 2013 war es das Finalturnier der European Trophy. Im Jahr 2014 wich es der neu gegründeten Champions League (CHL), 2017 folgte nach einer vierjährigen Unterbrechung die Fortsetzung des Turniers.

Die Spiele im Überblick

19. September 2020 | 17:00 Uhr | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

19. September 2020 | 20:30 Uhr | EHC Red Bull München – spusu Vienna Capitals

20. September 2020 | 14:00 Uhr | Spiel um Platz 3: Verlierer HF1 – Verlierer HF2

20. September 2020 | 18:00 Uhr | Finale: Gewinner HF1 – Gewinner HF2

MagentaSport zeigt alle Begegnungen des Red Bulls Salute 2020 live. Das Finale am 20. September wird ab 17:45 Uhr auch als Free TV-Angebot bei #DABEI, dem kostenlosen linearen TV-Kanal auf MagentaTV, gezeigt.“