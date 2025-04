Red Bull MÃ¼nchen verpflichtet Nationalspieler Schinko und CHL-Gewinner Ferguson

München. (PM Red Bulls) Der deutsche Nationalspieler Luis Schinko und der US-amerikanische Champions-League-Gewinner Brady Ferguson schließen sich zur neuen Saison 2025/26 dem EHC Red Bull München an.

Das gab Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, im Rahmen der Saisonabschluss-Veranstaltung vor über 1.000 Fans im SAP Garden bekannt.

Natürlich sei der Club „sehr froh“, dass sich Luis und Brady für die Red Bulls entschieden haben, so Winkler. Schinko habe sich in den letzten Jahren „enorm entwickelt, ist läuferisch stark, hat gute Scorerqualitäten und spielt physisches Eishockey“. Brady sei ein Spieler, der „auf und neben dem Eis wichtige Qualitäten mitbringt“. Unter anderem zeichne ihn auch eine „ausgeprägte Sieger- und Führungsmentalität“ aus. Beide passen „perfekt in unsere neue Ausrichtung“.

Schinko stand in den vergangenen vier Spielzeiten beim DEL-Kontrahenten Grizzlys Wolfsburg unter Vertrag. Mit 16 Treffern sowie zwölf Assists war der 24-Jährige in der Saison 2024/25 der beste deutsche Torjäger sowie deutscher Topscorer bei den Niedersachsen. Zudem kam der Angreifer in der noch laufenden Spielzeit auf drei Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft, in denen Schinko drei Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

Die Gespräche mit den Clubverantwortlichen seien „stets sehr positiv“ verlaufen, so der gebürtige Landshuter. Er sei sehr schnell „vom Konzept der Organisation überzeugt“ gewesen. München sei „eine der besten, wenn nicht sogar die beste Adresse im deutschen Eishockey“. Die Entscheidung, nach München zu wechseln, fiel Schinko deshalb leicht. Sein Ziel war es, „den nächsten Schritt zu machen“.

Der 30-jährige Ferguson kommt von Rögle BK zum viermaligen deutschen Meister. Der US-Amerikaner wechselte zur Saison 2020/21 aus Übersee zum schwedischen Spitzenclub. 2022 gewann der Stürmer mit dem diesjährigen Teilnehmer des Red Bulls Salute (22. bis 23. August) die Champions League. In der höchsten schwedischen Liga erzielte Ferguson für seine Mannschaft insgesamt 39 Tore und bereitete 83 Treffer vor.

Ferguson wollte „unbedingt“ nach München. Die Red Bulls seien „eine Top-Organisation mit einer großen Siegeskultur“. Außerdem hätten er und seine Familie die Stadt bereits „kennen und lieben gelernt“. Sie sei unter anderem auch „ein großartiger Ort“, um seine Kinder großzuziehen.

Schinko, der bei den Red Bulls die Rückennummer 63 tragen wird, bereitet sich bereits im Münchner SAP Garden auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) vor. Ferguson, der in der PENNY DEL künftig mit der Rückennummer 12 auflaufen wird, weilt mit seiner Familie noch in den USA.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (2): Mathias Niederberger und Simon Wolf.

Verteidiger (3): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner und Les Lancaster.

Stürmer (12): Adam Brooks, Chris DeSousa, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson, Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose, Maximilian Kastner, Veit Oswald, Tobias Rieder und Luis Schinko.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV