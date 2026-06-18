Red Bull München verpflichtet Charlotte Checkers-Kapitän

München. (PM Red Bulls) Mit Trevor Carrick verstärkt künftig einer der erfahrensten Verteidiger der American Hockey League (AHL) die Defensive des EHC Red Bull München.

Der 31 Jahre alte Kanadier wechselt von den Charlotte Checkers in die bayerische Landeshauptstadt und wird erstmals in Europa auflaufen.

Carrick gehörte in den vergangenen Jahren zu den profiliertesten Verteidigern der nordamerikanischen Profiliga. Zuletzt führte der Linksschütze die Charlotte Checkers als Kapitän aufs Eis und sammelte in der Saison 2025/26 in 62 Partien 24 Scorerpunkte (6 Tore | 18 Assists). Insgesamt absolvierte der Linksschütze in zwölf AHL-Spielzeiten 813 Spiele und erzielte dabei 440 Scorerpunkte (111 Tore | 329 Assists).

Mit seiner Erfahrung zählt Carrick zu den produktivsten Verteidigern der Liga-Geschichte. Der 1,85 Meter große und 91 Kilogramm schwere Abwehrspieler gewann 2019 mit Charlotte den Calder Cup und wurde dreimal für das AHL All-Star-Game nominiert, zuletzt in der vergangenen Saison. Darüber hinaus führte er in der Saison 2019/20 die Liste aller AHL-Verteidiger mit den meisten spielentscheidenden Treffern an. Dasselbe gelang einst auch dem früheren Münchner Spieler Zach Redmond. Bei den Red Bulls erhält Carrick passenderweise die Rückkennummer 44, mit der zuletzt Redmond in München auflief.

Bei den Charlotte Checkers hinterließ Carrick nachhaltige Spuren. Mit 414 Einsätzen hält er den Vereinsrekord für die meisten Spiele, mit 178 Vorlagen ist er zudem bester Assistgeber der Clubgeschichte. Neben seiner langjährigen AHL-Karriere absolvierte er auch mehrere NHL-Spiele für die Carolina Hurricanes und die San Jose Sharks. Mit Team Canada gewann er 2016 zudem den Spengler Cup.

Für Carrick wird München die erste Station außerhalb Nordamerikas. Im Kader der Red Bulls trifft der Kanadier jedoch auf zwei ehemalige Weggefährten. Mit Dominik Kahun spielte er bereits in der Saison 2013/14 für die Sudbury Wolves, mit Ryan Murphy stand er zwischen 2016 und 2019 drei Jahre lang gemeinsam für die Charlotte Checkers in der AHL auf dem Eis.

Oliver David, Trainer des EHC Red Bull München: „Trevor ist ein Verteidiger, der unserer Defensive sofort weitere Stabilität und Qualität geben wird. Er bringt enorm viel Erfahrung mit, übernimmt Verantwortung und spielt mit einer Intensität, die man als Gegner nur schwer kontrollieren kann. Gleichzeitig ist er ein Führungsspieler mit hoher Professionalität und dem Charakter, den wir in unserer Mannschaft haben wollen. Wir freuen uns darauf, ihn in München willkommen zu heißen.“

Neville Rautert, Managing Director Sports EHC Red Bull München: „Trevor bringt genau die Eigenschaften mit, nach denen wir für unsere Defensive gesucht haben. Er verfügt über enorme Erfahrung auf hohem Niveau, übernimmt Verantwortung und hat über viele Jahre konstant Leistung gezeigt. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn seine Führungsstärke aus. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und seiner Spielweise sehr gut zu unserer Mannschaft passt.“

Tervor Carricks Karriere in Zahlen

Source: Trevor Carrick @ Elite Prospects

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2026/27

Torhüter (4): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Max Bolle, Mathias Niederberger

Verteidiger (8): Trevor Carrick (AL), Maximilian Daubner, Rio Kaiser, Lukas Klok, Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Fabio Wagner, Moritz Warnecke

Stürmer (14): Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Patrick Hager, Elis Hede, Taro Hirose (AL), Dominik Kahun, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Jeremy McKenna (AL), Veit Oswald, Tobias Rieder, Lucas Thaler (AL)

184 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro