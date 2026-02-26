Red Bull MÃ¼nchen verpflichtet 18- jÃ¤hrigen lettischen Nationalverteidiger Alberts Smits

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen hat sich fÃ¼r die entscheidende Phase der PENNY DEL-Saison 2025/26 gezielt verstÃ¤rkt und verpflichtet den lettischen Nationalverteidiger Alberts Smits vom finnischen Erstligisten Mikkelin Jukurit.

Der 18-JÃ¤hrige wird bereits am heutigen Nachmittag in MÃ¼nchen erwartet und erhÃ¤lt beim viermaligen deutschen Meister einen Vertrag bis zum Saisonende 2025/26.

Smits zÃ¤hlt zu den herausragenden europÃ¤ischen Talenten seines Jahrgangs und gilt im Hinblick auf den NHL Draft 2026 bei zahlreichen Scouts als mÃ¶glicher Top-5-Pick. Mit einer KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe von 1,91 Metern und rund 93 Kilogramm vereint der LinksschÃ¼tze physische PrÃ¤senz mit hoher MobilitÃ¤t, SpielÃ¼bersicht und ausgeprÃ¤gte OffensivqualitÃ¤ten.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte der Verteidiger zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina dâ€™Ampezzo, wo er als einziger Draft-Kandidat seines Jahrgangs am Turnier teilnahm. FÃ¼r die lettische Nationalmannschaft absolvierte Smits alle vier Partien und steuerte zwei Assists bei. Bereits bei der U20-Weltmeisterschaft Ã¼berzeugte er mit fÃ¼nf Punkten in fÃ¼nf Spielen und bestÃ¤tigte seinen Ruf als komplett ausgebildeter Zwei-Wege-Verteidiger mit auÃŸergewÃ¶hnlicher Reife. Auch in der finnischen â€žLiigaâ€œ hinterlieÃŸ Smits schon deutliche Spuren. In der laufenden Saison kam er fÃ¼r Jukurit auf 38 EinsÃ¤tze und verbuchte 13 Scorerpunkte (6 Tore | 7 Assists).

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, sagt: â€žWir sind sehr stolz, dass sich Alberts fÃ¼r unsere Organisation entschieden hat. Insbesondere Neville Rautert hat hier herausragende Arbeit geleistet und ihn von diesem Schritt Ã¼berzeugt. Alberts ist eines der grÃ¶ÃŸten europÃ¤ischen Verteidigertalente seines Jahrgangs und bringt fÃ¼r sein Alter auÃŸergewÃ¶hnliche kÃ¶rperliche Voraussetzungen, Spielintelligenz und Reife mit. Seine Auftritte auf internationaler BÃ¼hne und in der finnischen Liga haben gezeigt, dass er bereits auf hÃ¶chstem Niveau bestehen kann.â€œ

Smits, der bereits im Alter von nur 13 Jahren ohne seine Familie nach Finnland zog, erhÃ¤lt bei den Red Bulls die elfte AuslÃ¤nderlizenz fÃ¼r die Saison 2025/26. In der hÃ¶chsten deutschen Spielklasse dÃ¼rfen pro Spiel neun auslÃ¤ndische Spieler eingesetzt werden, insgesamt kÃ¶nnen bis zu elf Akteure mit AuslÃ¤nderlizenz im Kader stehen. FÃ¼r die MÃ¼nchner wird er mit der RÃ¼ckennummer 23 auflaufen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull MÃ¼nchen fÃ¼r die Saison 2025/26:

TorhÃ¼ter (4): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (9): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Dillon Heatherington (AL), Rio Kaiser, Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Alberts Smits (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner

StÃ¼rmer (15): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder, Vadim Schreiner