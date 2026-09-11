Red Bull München vergeigt das letzte Testspiel beim HC Falkensteiner Pustertal

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich im letzten Test vor dem Start der PENNY DEL-Saison 2026/27 dem HC Falkensteiner Pustertal mit 1:2 (1:1|0:0|0:1) geschlagen geben.

Vor 2.050 Zuschauern in Bruneck erzielte Yasin Ehliz das einzige Tor für die Mannschaft von Trainer Oliver David. Am kommenden Freitag (19:30 Uhr) hat das lange Warten ein Ende: Dann kommen die Adler Mannheim zum DEL-Auftakt in den SAP Garden.

Spielverlauf

München startete mit viel Schwung in die Generalprobe. Der HC Pustertal stand früh unter Druck, ließ aber keine Hochkaräter zu – auch nicht während eines Powerplays der Gäste. Mitte des Drittels konnten sich die Italiener häufiger befreien und selbst offensive Akzente setzen, doch der erste Treffer gehörte den Red Bulls: Ehliz lief nach einem schönen Angriff über Ville Pokka und Veit Oswald allein aufs Tor zu und schloss mit der Rückhand unter die Latte ab (13.). Pustertal zeigte allerdings eine gute Reaktion und erarbeitete sich Chancen auf den Ausgleich. Gegen Gunnarwolfe Fontaine rettete Niederberger noch stark (17.), eine Minute später war er beim Abstauber von Matthias Mantinger jedoch chancenlos. Mit 1:1 ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit konzentrierten Defensivreihen. Eine Großchance gab es dennoch: Lucas Thaler hatte mit einem Alleingang in Münchner Unterzahl den Shorthander auf dem Schläger, Eddie Pasquale war aber zur Stelle (25.). Mitte des Drittels wechselte Oliver David den Torhüter: Antoine Bibeau ersetzte Niederberger. Zunächst stand jedoch Pasquale im Mittelpunkt, als die Red Bulls während eines Powerplays auf die Führung drängten (35.). Kurz vor der zweiten Pause tauchte Pustertal zweimal gefährlich vor Bibeau auf. Der verhinderte jedoch den Rückstand – unter anderem mit einer Glanzparade gegen Austin Rueschhoff (38.).

Nach dem letzten Seitenwechsel verlagerten die Red Bulls das Spiel in die gegnerische Zone, ehe eine Strafe den Offensivdrang stoppte (45.). Im folgenden Powerplay glänzte Bibeau gegen Gerry Fitzgerald (46.). Wenig später schaltete Pustertal nach einem Aufbaufehler der Red Bulls schnell um: Alex Ierullo traf zum 2:1 (47.). Der viermalige deutsche Meister erhöhte daraufhin den Druck und übernahm wieder die Kontrolle, die Zeit lief jedoch davon. Knapp zwei Minuten vor Schluss brachte David den Extra-Angreifer. München hatte noch eine große Gelegenheit, doch Pasquale verhinderte den Ausgleich und sicherte seinem Team den knappen 2:1-Erfolg.

Yasin Ehliz: „Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Wir müssen es analysieren, abhaken und dann nächste Woche Freitag bereit sein. Mit der Vorbereitung können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein.“

Tore:

0:1 | 12:33 | Yasin Ehliz

1:1 | 17:06 | Matthias Mantinger

2:1 | 46:50 | Alex Ierullo

Zuschauer:

2.050