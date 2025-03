Red Bull MÃ¼nchen und Red Bull Salzburg empfangen RÃ¶gle BK und den EV Zug beim Red Bulls Salute

Der EHC Red Bull München und der EC Red Bull Salzburg empfangen am 22. und 23. August zwei Spitzenteams zum internationalen Einladungsturnier Red Bulls Salute in Zell am See Kaprun.

In diesem Jahr sind es der schwedische Champions-League-Sieger von 2022 Rögle BK und der dreimalige Schweizer Meister EV Zug.

Damit treffen rund einen Monat vor dem Start der PENNY DEL-Saison 2025/26 vier Hochkaräter aus vier verschiedenen europäischen Top-Ligen aufeinander. Gespielt wird in der KE Kelit Arena. Die Heimstätte der EK Die Zeller Eisbären bietet Platz für bis zu 2.600 Zuschauer. Der Ticketvorverkauf für das Turnier ist bereits gestartet.

Das Turnier

In diesem Jahr eröffnet Salzburg das Red Bulls Salute am Freitag (22. August | 16:00 Uhr) mit der Begegnung gegen den EV Zug. Danach kämpfen München und Rögle um 19:30 Uhr um das zweite Finalticket.

Das große Finale des diesjährigen Einladungsturniers mit den beiden Halbfinalsiegern findet am Tag darauf (23. August | 19:00 Uhr) statt. Zuvor steht das kleine Finale um Platz drei um 15:00 Uhr auf dem Programm.

Spiele im Überblick

Halbfinale 1 | 22. August 2025 | 16:00 Uhr | EC Red Bull Salzburg – EV Zug

Halbfinale 2 | 22. August 2025 | 19:30 Uhr | EHC Red Bull München – Rögle BK

Kleines Finale | 23. August 2025 | 15:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 23. August 2025 | 19:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Die spannende Geschichte hinter dem Red Bulls Salute

Das Red Bulls Salute entstand aus der Idee, den Fans schon im Sommer Spitzeneishockey zu bieten. Erstmals fand das Einladungsturnier 2005 statt – damals hieß der Sieger ERC Ingolstadt. In den Folgejahren änderten sich der Spielmodus und die Teilnehmerzahl, die erstklassige Besetzung mit Top-Mannschaften aus Europas besten Ligen blieb. Ab dem Jahr 2010 diente das Red Bulls Salute als Finalturnier der European Trophy, dem Vorgänger der Champions League.

Die letzte Auflage im Jahr 2013 gewann das finnische Team JYP Jyväskylä. Danach wich das Turnier der Champions League (CHL). Seit 2017 findet das internationale Einladungsturnier wieder jährlich im August statt.

NHL-Flair dank der LA Kings

Eines der absoluten Highlights in der bisherigen Historie des Turniers war die Teilnahme der Los Angeles Kings. Im Jahr 2007 eröffnete der zweimalige Stanley-Cup-Sieger die damalige NHL-Saison mit einem Spiel gegen die Anaheim Ducks in London.

Das Red Bulls Salute diente den Los Angeles Kings als ideale Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Wenig überraschend: Die Kings gewannen das Turnier und verewigten sich damit in der Siegerliste.

Alle bisherigen Gewinner des Red Bulls Salute:

2024: Växjö Lakers (SWE)

2023: IFK Helsinki (FIN)

2022: Mountfield HK (CZE)

2021: Bílí Tygri Liberec (CZE)

2020: EC-KAC (AUT)

2019: EHC Red Bull München (GER)

2018: SC Bern (SUI)

2017: EHC Red Bull München (GER)

2013: JYP (FIN)

2012: Luleå Hockey (SWE)

2011: EC Red Bull Salzburg (AUT)

2010: Eisbären Berlin (GER)

2009: EC Red Bull Salzburg (AUT)

2008: HC Sparta Prag (CZE)

2007: Los Angeles Kings (USA)

2006: ZSC Lions (SUI)

2005: ERC Ingolstadt (GER)

