Red Bull MÃ¼nchen sichert die Torwartposition ab

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat den kanadischen Torhüter Evan Fitzpatrick unter Vertrag genommen.

Der 27-Jährige wechselt vom slowakischen Club HK 32 Liptovsky Mikulas zum viermaligen deutschen Meister.

Die Red Bulls reagieren damit auf den Ausfall von Christopher Kolarz, der wegen einer Unterkörper-Verletzung mindestens zwei Wochen fehlen wird. Beim Spiel der Münchner gegen die Löwen Frankfurt am Sonntag (16. Februar | 14:00 Uhr) wird Zugang Fitzpatrick mit der Rückennummer 31 bereits auf der Bank sitzen.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Wir sind sehr froh, dass uns ein Spieler von Evans Qualität so kurzfristig zur Verfügung gestanden hat. Mit ihm stellen wir uns auf der Torhüter-Position noch breiter auf und sichern uns für die kommenden intensiven Wochen ab.“

Fitzpatrick wurde beim NHL-Draft 2016 in der zweiten Runde an 59. Stelle von den St. Louis Blues ausgewählt. Zunächst kam der damals 18-Jährige zwei Jahre in der kanadischen Nachwuchsliga QMJHL zum Einsatz. Sein Profidebüt feierte der Torhüter in der Saison 2018/19 für San Antonio Rampage, dem damaligen Partner der St. Louis Blues in der AHL. Zuletzt spielte der Kanadier bei HK 32 Liptovsky Mikulas in der höchsten slowakischen Liga.

