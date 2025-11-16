Yasin Ehliz: „Wollten eine Reaktion zeigen – das ist uns gelungen“ – Red Bull München schlägt Nürnberg im bayerischen Duell

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat am 19. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 einen 4:1-Erfolg (1:1|2:0|1:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers eingefahren und damit seine Heimserie auf fünf Siege ausgebaut.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden, darunter auch FC Bayern München-Cheftrainer Vincent Kompany, erzielten Yasin Ehliz (2), Ryan Murphy und Markus Eisenschmid die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

Die Red Bulls schalteten direkt in den Vorwärtsgang und nutzten gleich ihr erstes Powerplay: Gabriel Fontaine legte in den Slot ab, Ehliz vollendete die sehenswerte Kombination zum 1:0 (2.). Die Antwort der Ice Tigers durch Owen Headrick folgte allerdings prompt (4.). Nach dem 1:1 hatte Charlie Gerard sogar die Gästeführung auf dem Schläger (7.), ehe München die Kontrolle übernahm. Der viermalige deutsche Meister erspielte sich ein Chancenplus, Niklas Treutle im Tor der Gäste war vor der ersten Pause aber kein zweites Mal zu bezwingen. Mit 1:1 ging es in die Kabine.

Die erste Szene im Mittelabschnitt gehörte Nürnbergs Tyler Spezia, der nach einem Umschaltmoment knapp verzog (22.). Dann erhöhten die Red Bulls die Schlagzahl. Die Belohnung für die Dominanz war ein Doppelschlag mit zwei Treffern binnen 61 Sekunden: Zunächst erzielte Murphy die erneute Führung (32.), wenig später erhöhte Eisenschmid auf 3:1 (33.). Dazwischen lag eine Großchance von Philipp Krening, die Treutle spektakulär vereitelte. München hielt den Druck hoch, der vierte Treffer fiel vor der zweiten Pause aber nicht.

Im Schlussabschnitt kontrollierten die Red Bulls die Partie souverän, Torhüter Mathias Niederberger war kaum gefordert – und dennoch hellwach gegen Brett Murray nach einem Konter der Ice Tigers (49.). In der Schlussphase warfen die Gäste dann noch einmal alles nach vorne, doch auch mit dem sechsten Feldspieler (ab 57.) gelang ihnen der Anschluss nicht. Stattdessen markierte Ehliz auf der anderen Seite per Empty-Net-Treffer den 4:1-Endstand (59.) – und machte damit seinen Doppelpack perfekt.

Yasin Ehliz: „Ich habe in dieser Saison schon einige Chancen liegen lassen, deswegen tun die beiden Tore heute natürlich gut. Wir wollten nach dem Spiel in Bremerhaven zuhause eine Reaktion zeigen – und das ist uns mit dem Sieg gelungen.“

Tore:

1:0 | 01:46 | Yasin Ehliz

1:1 | 03:14 | Owen Headrick

2:1 | 31:42 | Ryan Murphy

3:1 | 32:43 | Markus Eisenschmid

4:1 | 58:05 | Yasin Ehliz

Zuschauer:

10.796

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!