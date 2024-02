Red Bull MÃ¼nchen reagiert auf AusfÃ¤lle in der Abwehr und holt nach Emil Johansson noch einen weiteren HochkarÃ¤ter fÃ¼r die Defensive

München. (PM Red Bulls) Der viermalige deutsche Meister EHC Red Bull München hat den 28-jährigen US-Amerikaner Les Lancaster unter Vertrag genommen. Der punktbeste Verteidiger...

Der punktbeste Verteidiger der vergangenen „Liiga“-Saison wechselt vom aktuellen finnischen Tabellenführer Ilves Tampere in die bayerische Landeshauptstadt.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Mit Dominik Bittner und Adam Almquist haben wir bekanntermaßen zwei langfristige Ausfälle auf der Verteidigerposition zu verkraften. Deshalb wollten wir nach der Verpflichtung von Emil Johansson mit einem weiteren Defender nachlegen. Als wir Wind davon bekommen haben, dass Les eventuell verfügbar wäre, haben wir uns intern intensiv mit dieser Personalie auseinandergesetzt. Die Rückmeldungen über ihn waren ausschließlich positiv. Zudem gab er uns das Gefühl, unbedingt nach München wechseln zu wollen. Wir freuen uns, zukünftig einen solch spielstarken Verteidiger in unseren Reihen zu wissen.“

Lancaster wechselte im Sommer 2021 nach Europa und stand seither für den 16-maligen finnischen Meister Ilves Tampere unter Vertrag. In seinen bisherigen 171 Einsätzen in der höchsten finnischen Liga sammelte er starke 100 Scorerpunkte (27 Tore | 73 Assists). In der vergangenen Saison war der in Ypsilanti geborene Rechtsschütze unter allen Verteidigern der finnischen „Liiga“ sowohl bester Torschütze (15) als auch bester Scorer (54). Dasselbe gelang Lancaster auch schon in der Spielzeit 2020/21 für seinen damaligen Verein Allen Americans in der nordamerikanischen ECHL. Vor seinem Europa-Engagement hat Lancaster ausschließlich für nordamerikanische Teams gespielt.

„Zunächst möchte ich mich bei meinem ehemaligen Club für die vergangenen zweieinhalb Jahre bedanken. Manchmal sind jedoch Veränderungen notwendig. Ich bin glücklich, nun Teil der großartigen Organisation der Red Bulls zu sein“, sagt Lancaster. „Ich kenne zwar noch keinen meiner zukünftigen Teamkollegen persönlich, habe aber schon gegen einige von ihnen gespielt. Mein Ziel ist natürlich, mit der Mannschaft, um den Titel zu kämpfen. Meine Verlobte und ich haben in den vergangenen Tagen bereits sehr viel über die Stadt recherchiert. Wir freuen uns beide darauf, unsere neue Heimat zu erkunden“, so der 28-Jährige weiter.

Mit dem Zugang haben die Red Bulls ihre elfte Ausländerlizenz vergeben. Lancaster ist bereits in München eingetroffen und wird zukünftig mit der Rückennummer 74 auflaufen.