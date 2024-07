Red Bull MÃ¼nchen nimmt Ex NHL-Spieler unter Vertrag

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat den Calder-Cup-Champion Adam Brooks verpflichtet. Der 28-jährige Kanadier mit NHL-Erfahrung wird in der kommenden...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat den Calder-Cup-Champion Adam Brooks verpflichtet. Der 28-jährige Kanadier mit NHL-Erfahrung wird in der kommenden Saison die Offensive der Red Bulls verstärken.

Zuletzt spielte Brooks für die Lehigh Valley Phantoms in der American Hockey League (AHL). In den vergangenen beiden Spielzeiten kam der Stürmer in 110 Spielen auf 66 Scorerpunkte (25 Tore | 41 Assists) für seinen ehemaligen Club.

Brooks wurde 2016 beim jährlichen NHL-Draft, bei dem sich alle NHL-Teams die Transferrechte an den weltweit besten Nachwuchsspielern sichern, in der vierten Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet. In den folgenden Jahren bestritt er insgesamt 45 Spiele für die Leafs, die Montreal Canadiens, die Vegas Golden Knights und die Winnipeg Jets in der besten Eishockeyliga der Welt.

Bei den Red Bulls trifft Brooks auf einen ehemaligen Teamkollegen. Der heute 28-Jährige gewann 2018 mit den Toronto Marlies zusammen mit Münchens Angreifer Ben Smith den Calder Cup – den Meistertitel in der AHL.

Adam Brooks: „Es ist eine große Ehre für mich, Teil dieser großartigen Eishockey-Organisation zu sein. Ich habe mich schon bei einem Besuch im letzten Sommer in die Stadt und ihre Menschen verliebt. Als das Angebot kam, hat diese Erfahrung auch eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt. Ich kann es kaum erwarten, nach München zurückzukehren und vor den großartigen Fans Eishockey zu spielen. Ich weiß, dass ich Teil eines Teams mit einer echten Gewinnermentalität sein werde. Ich hoffe, dass ich mit dem Team in der nächsten Saison den Titel nach München zurückholen kann.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Auch bei der so wichtigen Besetzung der Center-Position haben wir uns bewusst viel Zeit gelassen. Wir wollten nicht die schnellste, sondern die aus unserer Sicht beste Lösung. Der Kontakt zu Adam besteht schon etwas länger. Alle Informationen, die wir eingeholt haben, haben uns davon überzeugt, dass Adam der perfekte Kandidat für uns ist. Mit seiner Schnelligkeit und seinen anderen herausragenden Fähigkeiten wird er unsere Mannschaft noch besser machen.“

Brooks wird Ende Juli in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Beim viermaligen deutschen Meister wird der Kanadier künftig mit der Trikotnummer 77 auflaufen.

Der aktuelle Kader des EHC

