Red Bull MÃ¼nchen nimmt am Lehner Cup teil

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München wird in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 am Lehner Cup in Sursee am 24....

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München wird in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 am Lehner Cup in Sursee am 24. und 25. August teilnehmen. Dort treffen die Red Bulls auf die Schweizer Top-Klubs HC Davos und EV Zug. In der Vorbereitungsphase auf die anstehende Saison 2024/25 wird der viermalige deutsche Eishockey-Meister an einem internationalen Einladungsturnier teilnehmen. Beim Lehner Cup im schweizerischen Sursee treffen die Münchner am Samstag, den 24. August, um 19:30 Uhr zunächst auf den HC Davos. Mit 31 Landestiteln ist der Spitzenclub Rekordmeister in der Schweizer National League. Am Sonntag, 25. August, trifft die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm um 16:00 Uhr auf den EV Zug. Die Schweizer konnten in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 ihre Meistertitel zwei und drei bejubeln. Vierter Teilnehmer – gegen den die Red Bulls nicht im direkten Duell antreten werden – ist der tschechische Erstligist Motor České Budějovice. Der Lehner Cup wird in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal ausgetragen. Jedes der vier Teams absolviert zwei Partien untereinander. Der Sieger des Turniers wird nach Abschluss aller Spiele tabellarisch ermittelt. Weitere Vorbereitungsspiele werden zeitnah kommuniziert. Die bereits fixen Spieltermine im Überblick: Red Bulls Salute: 16. August 2024 (16:00 Uhr), Halbfinale: Red Bull München – Växjö Lakers

17. August 2024 (15:00/19:00 Uhr), Spiel um Platz 3/Finale: Red Bull München – tba Lehner Cup: 24. August 2024 (19:30 Uhr): Red Bull München – HC Davos

25. August 2024 (16:00 Uhr): Red Bull München – EV Zug