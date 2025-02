Red Bull MÃ¼nchen muss sich den NÃ¼rnberg Ice Tigers geschlagen geben

München. (PM RBM) Der EHC Red Bull München unterlag am 46. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (1:1|0:1|0:0).

Vor 5.488 Zuschauern in der Arena Nürnberger Versicherung erzielte Chris DeSousa das Tor für die Mannschaft von Trainer Don Jackson, die zuvor siebenmal in Serie gewonnen hatte. Am kommenden Freitag (19:30 Uhr) empfangen die Red Bulls die Iserlohn Roosters im SAP Garden.

Spielverlauf

Nürnberg erlebte einen Start nach Maß ins bayerische Duell: Mit dem ersten Schuss aufs Münchner Tor gingen die Ice Tigers durch ihren Top-Scorer Evan Barratt in Führung (2.). Die Red Bulls antworteten mit einer offensiven Spielweise und wurden belohnt. DeSousa glich per Penalty nach einem Foul gegen Tobias Rieder zum 1:1 aus (5.). Das Match blieb nach diesem spektakulären Auftakt schnell, intensiv und ausgeglichen. Die gefährlicheren Gelegenheiten verbuchten dabei die Gäste aus der Landeshauptstadt. Bis zur Pause fiel aber kein weiterer Treffer.

Auch im Mitteldrittel setzten beide Teams auf Angriff. Das nächste Tor gelang den Franken, als Josef Eham in der 28. Minute einen Konter zum 2:1 abschloss. Die Red Bulls taten sich in der Folge gegen die konsequente Defensive der Gastgeber schwerer, klare Chancen zu kreieren. So hatte die knappe Führung für die Ice Tigers auch nach 40 Minuten Bestand.

Im Schlussabschnitt boten beide Mannschaften weiter eine temporeiche Partie auf Augenhöhe, konnten den gegnerischen Goalie aber nicht überwinden. In der Schlussphase drängten die Red Bulls vehement auf den Ausgleich, die Nürnberger verteidigten aufmerksam. Knapp drei Minuten vor dem Ende verließ Münchens Mathias Niederberger sein Tor für einen sechsten Feldspieler. Das Abwehrbollwerk der Ice Tigers hielt jedoch und die Siegesserie des EHC Red Bull München endete in Nürnberg.

Tobias Rieder: „Wir haben eigentlich viele Sachen richtig gemacht, aber wir waren nicht gut genug im Abschluss. Nürnberg hat eine sehr gute Mannschaft und einen sehr starken Torhüter.“

Tore:

1:0 | 01:05 | Evan Barratt

1:1 | 04:22 | Chris DeSousa

2:1 | 27:09 | Josef Eham

Zuschauer: 5.488

