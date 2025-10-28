Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Red Bull München muss sich den Grizzlys Wolfsburg geschlagen geben

Nur 2557 Zuschauer in der Halle

29. Oktober 20251 Mins read61
Adam Brooks von Red Bull München und Matt White von den Grizzlys Wolfsburg im Zweikampf - © Moritz Eden / City-Press
München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag am 15. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (1:1|1:2|1:1).

Vor 2.557 Zuschauern in der Eis Arena Wolfsburg erzielten Dillon Heatherington, Jeremy McKenna und Veit Oswald die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David, die zuvor dreimal in Serie gewonnen hatte. Am Freitag (31. Oktober | 19:30 Uhr) treten die Red Bulls gegen die Adler Mannheim wieder zu Hause im SAP Garden an.

Spielverlauf
Die Münchner sahen sich von Beginn an angriffslustigen Grizzlys gegenüber. Nach vier Minuten setzten sich die Red Bulls mit ersten gefährlichen Offensivaktionen in Szene – und gingen prompt in Führung. Heatherington traf von der blauen Linie zum 1:0 (5.). In der Folge lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, in dem in der 15. Minute im Powerplay das 1:1 für Wolfsburg durch Luis Schinko fiel. Dieses Ergebnis stand auch während der ersten Pause auf der Anzeigetafel.

Wolfsburg startete im Mittelabschnitt wieder stürmisch. Doch erneut waren es die Münchner, die als Erste trafen. McKenna besorgte im Fallen die 2:1-Führung für die Gäste (26.). Die Grizzlys schlugen diesmal schnell zurück, und zwar doppelt: Matt White durfte über das 2:2 jubeln (27.), Spencer Machacek kurz darauf über das 3:2 für die Gastgeber (28.). Danach zeigten beide Goalies im Wechsel ihr Können, so dass es bis zur Pausensirene bei dieser knappen Führung für Wolfsburg blieb.

Im Schlussabschnitt übernahmen die Red Bulls sofort die Initiative und erspielten sich einige Abschlüsse. Wolfsburg konterte nicht oft, aber erfolgreich: White brachte die Niedersachsen mit seinem zweiten Tor 4:2 in Front (50.). Den Münchnern gelang nur noch der Treffer zum 3:4-Endstand durch Oswald (60.).

Yasin Ehliz: „Wolfsburg war von Anfang an frischer als wir und das hat sich das gesamte Spiel durchgezogen. Wir waren oft zu spät dran. Aber jetzt sind englische Wochen: Wir müssen analysieren, das Spiel abhaken und am Freitag geht es weiter.“

Tore:
0:1 | 04:23 | Dillon Heatherington
1:1 | 14:55 | Luis Schinko
1:2 | 25:11 | Jeremy McKenna
2:2 | 26:23 | Matthew White
3:2 | 27:07 | Spencer Machacek
4:2 | 49:17 | Matthew White
4:3 | 59:55 | Veit Oswald
Zuschauer: 2.557

