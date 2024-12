Red Bull MÃ¼nchen muss mehrere Wochen auf StÃ¼rmer Adam Brooks verzichten

München. (PM Red Bulls) Münchens Stürmer Adam Brooks fällt voraussichtlich bis Ende Januar aus. Der Kanadier, der im Sommer dieses Jahres zu den Red...

München. (PM Red Bulls) Münchens Stürmer Adam Brooks fällt voraussichtlich bis Ende Januar aus.

Der Kanadier, der im Sommer dieses Jahres zu den Red Bulls gewechselt war, hat sich am vergangenen Dienstag beim 3:1-Sieg gegen Straubing eine Beinverletzung zugezogen und wird seiner Mannschaft mindestens sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Damit fehlt dem Team von Trainer Max Kaltenhauser der zweitbeste Scorer der vergangenen zwölf Meisterschaftsspiele. Neben dem ehemaligen NHL-Profi fallen auch Münchens erfolgreichster DEL-Torschütze aller Zeiten Trevor Parkes (Beinverletzung) sowie Routinier Ben Smith (Oberkörperverletzung) längerfristig aus.

Brooks wechselte im Sommer dieses Jahres von den Lehigh Valley Phantoms (AHL) zu den Red Bulls. 2016 wurde er beim jährlichen NHL-Draft, bei dem sich alle NHL-Teams die Transferrechte an den weltweit besten Nachwuchsspielern sichern, in der vierten Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet. In den folgenden Jahren bestritt er insgesamt 45 Spiele für die Leafs, die Montreal Canadiens, die Vegas Golden Knights und die Winnipeg Jets in der besten Eishockeyliga der Welt. Für den EHC Red Bull München hat der Linksschütze in 23 DEL-Begegnungen bislang sieben Tore und sieben Assists beigesteuert.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV