Red Bull München komplettiert Vorbereitungsprogramm

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat seinen Fahrplan für die Saisonvorbereitung 2026/27 vollständig festgelegt.
Nach der bereits bekannten Teilnahme an mehreren internationalen Turnieren steht mit dem Auswärtsspiel beim HC Falkensteiner Pustertal nun auch der abschließende Test fest. Insgesamt bestreiten die Red Bulls acht Partien, ehe die neue PENNY DEL-Saison beginnt.
Den Auftakt bildet am 16. August ein Gastspiel bei den Steinbach Black Wings Linz. Die Partie in der LINZ AG Eisarena beginnt um 16:00 Uhr und ist der erste Härtetest für die Mannschaft von Trainer Oliver David.
Nur wenige Tage später richtet sich der Blick auf das Red Bulls Salute in Zell am See. Das internationale Einladungsturnier wird am 21. und 22. August bereits zum 18. Mal ausgetragen. Neben dem EHC Red Bull München und Mitgastgeber EC Red Bull Salzburg nehmen mit dem tschechischen Meister HC Dynamo Pardubice sowie dem Schweizer Traditionsclub EHC Biel zwei weitere europäische Topteams teil. Die Münchner treffen im zweiten Halbfinale auf Salzburg.
Ende August reisen die Red Bulls zum Südtirol Summer Classic nach Bozen. Im Halbfinale am 29. August wartet mit dem Lausanne HC ein weiterer internationaler Gegner. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Gastgeber HC Bolzano und die Brûleurs de Loups de Grenoble aus Frankreich.
Am ersten Septemberwochenende folgt die Teilnahme am Warrior Cup in Kaufbeuren. Neben dem EHC Red Bull München sind dort Gastgeber ESV Kaufbeuren, der nordirische Club Belfast Giants sowie der Schweizer National League-Vertreter HC Ambri-Piotta am Start.
Den Schlusspunkt der Vorbereitung setzt das Auswärtsspiel beim HC Falkensteiner Pustertal. Die Begegnung findet am 11. September in der Intercable Arena in Bruneck statt.
Alle Termine im Überblick:
Testspiel | LINZ AG Eisarena | Linz
August 2026 | 16:00 Uhr | Steinbach Black Wings Linz – EHC Red Bull München
Red Bulls Salute | KE KELIT Arena | Zell am See
Halbfinale 1 | 21. August | 16:00 Uhr | EHC Biel – HC Dynamo Pardubice
Halbfinale 2 | 21. August | 19:30 Uhr | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg
Kleines Finale | 22. August | 15:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Finale | 22. August | 19:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2
Südtirol Summer Classic | Sparkasse Arena | Bozen
Halbfinale 1 | 29. August | 16:00 Uhr | EHC Red Bull München – Lausanne HC
Halbfinale 2 | 29. August | 20:00 Uhr | HC Bolzano – Brûleurs de Loups de Grenoble
Spiel um Platz 3 | 30. August | 16:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Finale | 30. August | 20:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2
Warrior Cup | energie schwaben arena | Kaufbeuren
Halbfinale 1 | 5. September | 13:00 Uhr | Belfast Giants – HC Ambri-Piotta
Halbfinale 2 | 5. September | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren – EHC Red Bull München
Spiel um Platz 3 | 6. September | 13:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Finale | 6. September | 17:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2
Testspiel | Intercable Arena | Bruneck
11. September | 19:45 Uhr | HC Falkensteiner Pustertal – EHC Red Bull München
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