Red Bull München komplettiert Vorbereitungsprogramm

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat seinen Fahrplan für die Saisonvorbereitung 2026/27 vollständig festgelegt.

Nach der bereits bekannten Teilnahme an mehreren internationalen Turnieren steht mit dem Auswärtsspiel beim HC Falkensteiner Pustertal nun auch der abschließende Test fest. Insgesamt bestreiten die Red Bulls acht Partien, ehe die neue PENNY DEL-Saison beginnt.

Den Auftakt bildet am 16. August ein Gastspiel bei den Steinbach Black Wings Linz. Die Partie in der LINZ AG Eisarena beginnt um 16:00 Uhr und ist der erste Härtetest für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Nur wenige Tage später richtet sich der Blick auf das Red Bulls Salute in Zell am See. Das internationale Einladungsturnier wird am 21. und 22. August bereits zum 18. Mal ausgetragen. Neben dem EHC Red Bull München und Mitgastgeber EC Red Bull Salzburg nehmen mit dem tschechischen Meister HC Dynamo Pardubice sowie dem Schweizer Traditionsclub EHC Biel zwei weitere europäische Topteams teil. Die Münchner treffen im zweiten Halbfinale auf Salzburg.

Ende August reisen die Red Bulls zum Südtirol Summer Classic nach Bozen. Im Halbfinale am 29. August wartet mit dem Lausanne HC ein weiterer internationaler Gegner. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Gastgeber HC Bolzano und die Brûleurs de Loups de Grenoble aus Frankreich.

Am ersten Septemberwochenende folgt die Teilnahme am Warrior Cup in Kaufbeuren. Neben dem EHC Red Bull München sind dort Gastgeber ESV Kaufbeuren, der nordirische Club Belfast Giants sowie der Schweizer National League-Vertreter HC Ambri-Piotta am Start.

Den Schlusspunkt der Vorbereitung setzt das Auswärtsspiel beim HC Falkensteiner Pustertal. Die Begegnung findet am 11. September in der Intercable Arena in Bruneck statt.

Alle Termine im Überblick:

Testspiel | LINZ AG Eisarena | Linz

August 2026 | 16:00 Uhr | Steinbach Black Wings Linz – EHC Red Bull München

Red Bulls Salute | KE KELIT Arena | Zell am See

Halbfinale 1 | 21. August | 16:00 Uhr | EHC Biel – HC Dynamo Pardubice

Halbfinale 2 | 21. August | 19:30 Uhr | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg

Kleines Finale | 22. August | 15:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 22. August | 19:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Südtirol Summer Classic | Sparkasse Arena | Bozen

Halbfinale 1 | 29. August | 16:00 Uhr | EHC Red Bull München – Lausanne HC

Halbfinale 2 | 29. August | 20:00 Uhr | HC Bolzano – Brûleurs de Loups de Grenoble

Spiel um Platz 3 | 30. August | 16:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 30. August | 20:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Warrior Cup | energie schwaben arena | Kaufbeuren

Halbfinale 1 | 5. September | 13:00 Uhr | Belfast Giants – HC Ambri-Piotta

Halbfinale 2 | 5. September | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren – EHC Red Bull München

Spiel um Platz 3 | 6. September | 13:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 6. September | 17:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Testspiel | Intercable Arena | Bruneck

11. September | 19:45 Uhr | HC Falkensteiner Pustertal – EHC Red Bull München

62 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro