Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL EHC Red Bull München Red Bull München komplettiert Vorbereitungsprogramm
EHC Red Bull München

Red Bull München komplettiert Vorbereitungsprogramm

8. Juni 20262 Mins read72
Share
Spieler vom EHC Red Bull München - © City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat seinen Fahrplan für die Saisonvorbereitung 2026/27 vollständig festgelegt.

Nach der bereits bekannten Teilnahme an mehreren internationalen Turnieren steht mit dem Auswärtsspiel beim HC Falkensteiner Pustertal nun auch der abschließende Test fest. Insgesamt bestreiten die Red Bulls acht Partien, ehe die neue PENNY DEL-Saison beginnt.

Den Auftakt bildet am 16. August ein Gastspiel bei den Steinbach Black Wings Linz. Die Partie in der LINZ AG Eisarena beginnt um 16:00 Uhr und ist der erste Härtetest für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Nur wenige Tage später richtet sich der Blick auf das Red Bulls Salute in Zell am See. Das internationale Einladungsturnier wird am 21. und 22. August bereits zum 18. Mal ausgetragen. Neben dem EHC Red Bull München und Mitgastgeber EC Red Bull Salzburg nehmen mit dem tschechischen Meister HC Dynamo Pardubice sowie dem Schweizer Traditionsclub EHC Biel zwei weitere europäische Topteams teil. Die Münchner treffen im zweiten Halbfinale auf Salzburg.

Ende August reisen die Red Bulls zum Südtirol Summer Classic nach Bozen. Im Halbfinale am 29. August wartet mit dem Lausanne HC ein weiterer internationaler Gegner. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Gastgeber HC Bolzano und die Brûleurs de Loups de Grenoble aus Frankreich.

Am ersten Septemberwochenende folgt die Teilnahme am Warrior Cup in Kaufbeuren. Neben dem EHC Red Bull München sind dort Gastgeber ESV Kaufbeuren, der nordirische Club Belfast Giants sowie der Schweizer National League-Vertreter HC Ambri-Piotta am Start.

Den Schlusspunkt der Vorbereitung setzt das Auswärtsspiel beim HC Falkensteiner Pustertal. Die Begegnung findet am 11. September in der Intercable Arena in Bruneck statt.

Alle Termine im Überblick:

Testspiel | LINZ AG Eisarena | Linz
August 2026 | 16:00 Uhr | Steinbach Black Wings Linz – EHC Red Bull München

Red Bulls Salute | KE KELIT Arena | Zell am See
Halbfinale 1 | 21. August | 16:00 Uhr | EHC Biel – HC Dynamo Pardubice
Halbfinale 2 | 21. August | 19:30 Uhr | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg
Kleines Finale | 22. August | 15:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Finale | 22. August | 19:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Südtirol Summer Classic | Sparkasse Arena | Bozen
Halbfinale 1 | 29. August | 16:00 Uhr | EHC Red Bull München – Lausanne HC
Halbfinale 2 | 29. August | 20:00 Uhr | HC Bolzano – Brûleurs de Loups de Grenoble
Spiel um Platz 3 | 30. August | 16:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Finale | 30. August | 20:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Warrior Cup | energie schwaben arena | Kaufbeuren
Halbfinale 1 | 5. September | 13:00 Uhr | Belfast Giants – HC Ambri-Piotta
Halbfinale 2 | 5. September | 17:00 Uhr | ESV Kaufbeuren – EHC Red Bull München
Spiel um Platz 3 | 6. September | 13:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Finale | 6. September | 17:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Testspiel | Intercable Arena | Bruneck
11. September | 19:45 Uhr | HC Falkensteiner Pustertal – EHC Red Bull München

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
62
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post "Mit einem Abstieg kannst du hier nicht aufhören" - Jere Laaksonen bleibt ein Joker

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EHC Red Bull MünchenHC LausanneHCB Südtirol Alperia

Bozen, Red Bull München, Lausanne und Grenoble beim Südtirol Summer Classic 2026

Bozen. (PM HCB) Kein Sommer ohne Südtirol Summer Classic by Sparkasse. Die...

By5. Juni 2026
! +EHC Red Bull MünchenTransfer-News

Jetzt amtlich: „Fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an“ – Dominik Kahun stürmt wieder für München

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München verstärkt sich mit...

By29. Mai 2026
! +EHC Red Bull MünchenNHLTransfer-News

„Da geht ein Traum in Erfüllung“ – Phillip Sinn wechselt von Red Bull München in die NHL

München. (PM Red Bulls) Phillip Sinn geht den größtmöglichen Karriereschritt: Der 22-Jährige...

By28. Mai 2026
! +EHC Red Bull MünchenTransfer-News

Bestätigt: Red Bull München verpflichtet die Nationalspieler Elis Hede und Lucas Thaler

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat die ersten...

By25. April 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten