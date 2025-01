Red Bull München holt einen Zähler im Topspiel gegen Bremerhaven – Rekordspieler Kastner zieht mit Boyle gleich

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München verbuchte am 35. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 einen Zähler gegen Bremerhaven.

Die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser unterlag den Pinguins im Topspiel mit 1:2 (0:0|0:1|1:0|0:0|0:1) nach Penaltyschießen. Vor 10.796 Zuschauern im erneut ausverkauften SAP Garden, darunter Jürgen Klopp (Head of Global Soccer bei Red Bull), erzielte Taro Hirose das Münchner Tor. Maximilian Kastner, der gegen den Tabellendritten sein 514. DEL-Spiel im Trikot des viermaligen deutschen Meisters bestritt, zog mit Daryl Boyle gleich und stieg damit zum DEL-Rekordspieler der Red Bulls auf.

Spielverlauf

Im Anschluss an die emotionale Ehrung von Rekordspieler Kastner suchten beide Teams sofort die Offensive. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten erarbeiteten sich die Münchner deutlich mehr Chancen. Doch das druckvolle Spiel der Gastgeber wurde ebenso wenig belohnt, wie die Nadelstiche der Pinguins. Die ersten 20 Minuten blieben torlos.

Die Red Bulls im Vorwärtsgang, Bremerhaven fehlerfrei in der Defensive – dieses Bild bot zunächst auch der Mittelabschnitt. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste gefährlicher, doch Münchens Goalie Simon Wolf hielt seinen Kasten sauber. In der 34. Minute musste er den Puck allerdings passieren lassen: Jan Urbas brachte die Pinguins aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Bis zur Pausensirene verzeichneten die Red Bulls zwar noch sehr gute Gelegenheiten zum Ausgleich, aber sie nutzten diese nicht. Das Ergebnis nach 40 Minuten lautete also 0:1.

Der Schlussabschnitt begann mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, darunter Chris DeSousas zweiter Treffer an das Gestänge. Die Münchner setzten die Gäste danach immer mehr unter Druck. Das Abwehrbollwerk um Pinguins-Keeper Maximilian Franzreb hielt lange – bis Hirose einnetzte. In der 54. Minute ließ sein verdienter 1:1-Ausgleich für die Red Bulls den SAP Garden beben und somit ging es in die Overtime. Weil hier keine Tore fielen, entschied das Penaltyschießen ein umkämpftes Spitzenduell: Cedric Schiemenz sicherte den Extrapunkt für Bremerhaven.

Maximilian Kastner: „Es ist eine Riesenehre, so viele Spiele für diesen Verein gemacht zu haben. Wir waren heute über 60 Minuten die bessere Mannschaft, aber konnten uns leider gegen sehr disziplinierte Bremerhavener nicht belohnen. So müssen wir mit einem Punkt zufrieden sein. Wir haben sehr viel richtig gemacht und können selbstbewusst nach Schwenningen fahren.“

Tore:

0:1 | 33:51 | Jan Urbas

1:1 | 53:59 | Taro Hirose

1:2 | 65:00 | Cedric Schiemenz

Zuschauer: 10.796

