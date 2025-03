Red Bull MÃ¼nchen gleicht in der Viertelfinalserie gegen die Adler Mannheim aus, aber Sorgen um verletzten Mathias Niederberger

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann Spiel 2 des Playoff-Viertelfinales der PENNY DEL gegen die Adler Mannheim mit 5:2 (1:1|2:0|2:1).

In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 1:1. Damit ist klar, dass es zu einem fünften Spiel kommen wird. Dieses findet am 25. März (19:30 Uhr) in Mannheim statt.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Taro Hirose, Filip Varejcka, Tobias Rieder, Markus Eisenschmid und Maximilian Kastner die Tore für die Mannschaft von Trainer Don Jackson. Spiel 3 steigt am kommenden Freitag (21. März | 19:30 Uhr) in Mannheim, ehe die Serie am Sonntag (23. März | 19:00 Uhr) zu Spiel 4 in den SAP Garden zurückkehrt.

Spielverlauf

In einer ausgeglichenen Anfangsphase war Mannheim das etwas gefährlichere Team. Mathias Niederberger im Münchner Tor zeigte mehrfach sein Können. Unter anderem mit einer Glanzparade gegen John Gilmour (8.). Kurz darauf erspielten sich die Red Bulls ihren ersten Hochkaräter – und prompt klingelte es: Hirose veredelte eine sehenswerte Kombination mit dem 1:0 (11.). Im Anschluss drängte München auf den zweiten Treffer, doch Arno Tiefensee war nicht zu bezwingen. Auf der anderen Seite machte Niederberger nach 15 Minuten verletzt Platz für Evan Fitzpatrick. Wenig später ließ Kristian Reichel dem Kanadier keine Chance (18.). So ging es mit einem 1:1 in die Drittelpause.

Die Red Bulls starteten mit viel Schwung in den Mittelabschnitt und verdienten sich die erneute Führung durch Varejcka (26.). Danach steigerten sich die Adler, doch genau in dieser Phase erwischte Rieder die Gäste mit einem Alleingang auf dem falschen Fuß – 3:1 für München (33.). Mannheim erhöhte daraufhin die Schlagzahl und erarbeitete sich Chancen, der viermalige deutsche Meister brachte die Zwei-Tore-Führung aber in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt sorgte Eisenschmid mit seinem Powerplay-Treffer zum 4:1 (42.) für einen Münchner Traumstart. Das Jackson-Team kontrollierte das Spielgeschehen in der Folge, bis die Adler aus dem Nichts durch Tobias Fohrler auf 2:4 verkürzten (47.). Das Duell wurde nun hitziger, beide Teams lieferten sich harte Zweikämpfe. In der 56. Minute machte Kastner mit seinem Unterzahl-Treffer zum 5:2 den Deckel drauf.

Evan Fitzpatrick: „Die Jungs haben sehr hart gearbeitet. Bevor ich ins Spiel kam, hat Mathias starke Paraden gezeigt. Wir haben uns den Sieg heute verdient und das ist alles, was zählt.“

Tore:

1:0 | 10:47 | Taro Hirose

1:1 | 17:06 | Kristian Reichel

2:1 | 25:24 | Filip Varejcka

3:1 | 32:04 | Tobias Rieder

4:1 | 41:51 | Markus Eisenschmid

4:2 | 46:05 | Tobias Fohrler

5:2 | 55:42 | Maximilian Kastner

Zuschauer:

10.796

