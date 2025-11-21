Patrick Hager: „Wir haben einen super Job abgeliefert“ – Red Bull München gewinnt bei Titelverteidiger Eisbären Berlin

Berlin / München. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EHC Red Bull München siegte am 20. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 beim amtierenden Meister Eisbären Berlin mit 3:1 (1:0|1:1|1:0).

Durch die Tore von Patrick Hager und Markus Eisenschmid (2) sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David vor 14.200 Zuschauern in der Uber Arena drei Punkte. Am Sonntag (23. November | 16:30 Uhr) treten die Red Bulls bei den Augsburger Panthern an.

Spielverlauf

Beide Teams attackierten anfangs nicht mit vollem Risiko, dennoch gab es direkt Chancen auf beiden Seiten. Sowohl Mathias Niederberger als auch sein Gegenüber im Berliner Tor Jake Hildebrand konnten sich auszeichnen. Als gefährlichster Münchner tat sich zunächst Ex-Eisbär Gabriel Fontaine hervor. Für das 1:0 der Red Bulls sorgte jedoch Hager im Powerplay, der einen Schuss von Ryan Murphy ins Tor abfälschte (14.). Diese Führung verteidigten die Gäste bis zur Pause.

Im Mittelabschnitt bemühte sich Berlin anfangs vergeblich um den Ausgleich. Erst ein platzierter Schuss des Ex-Münchners Andreas Eder brachte dem Titelverteidiger das erste Erfolgserlebnis (26.). Aber die Freude währte nur 54 Sekunden, dann schlugen die Red Bulls zurück: Eisenschmid leitete Hagers Schuss zum 2:1 ins Tor (27.). In der Folge wurde das Duell intensiver. Antoine Bibeau musste 2:27 Minuten vor Drittelende Niederberger im Münchner Tor verletzungsbedingt ersetzen. Am Spielstand änderte sich nichts, nach 40 Minuten lagen die Münchner 2:1 vorne.

Im letzten Drittel störten die Red Bulls sehr wirkungsvoll die Eisbären-Offensive und gelangten selbst immer wieder aussichtsreich vors gegnerische Tor. Letztlich sorgten die konsequente Münchner Defensive, ein sehr aufmerksamer Bibeau und Eisenschmid mit seinem zweiten Treffer ins leere Berliner Tor (59.) dafür, dass der EHC Red Bull München mit 3:1 die Oberhand behielt.

Patrick Hager: „Wir haben heute einen super Job abgeliefert gegen Berliner, die offensiv sehr stark sein können. Wir haben im Duell zweier Spitzenteams eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Es macht gerade viel Spaß.“

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin enttäuscht, in vielerlei Hinsicht. Vor allem aber von unserer Einsatzbereitschaft. Wir gewinnen zu wenige 50:50-Zweikämpfe. Unsere Special Teams müssen besser werden. Wir haben heute einen Treffer in Unterzahl kassiert und waren selbst nicht im Powerplay erfolgreich. Wir müssen uns alle steigern. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen möchten. Wir befinden uns in einem Lernprozess, müssen aber besser werden.“

Andy Eder (Stürmer Eisbären Berlin): „München hat härter gearbeitet und war cleverer als wir. Wir haben es heute leider nicht geschafft, ins Spiel zu finden. Wir haben leider nicht so gespielt, wie wir es vorhatten.“

Tore:

0:1 | 13:57 | Patrick Hager

1:1 | 25:14 | Andreas Eder

1:2 | 26:08 | Markus Eisenschmid

1:3 | 58:31 | Markus Eisenschmid

Zuschauer: 14.200

