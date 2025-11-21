Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Patrick Hager: „Wir haben einen super Job abgeliefert“ – Red Bull München gewinnt bei Titelverteidiger Eisbären Berlin
! +EHC Red Bull MünchenEisbären Berlin

Patrick Hager: „Wir haben einen super Job abgeliefert“ – Red Bull München gewinnt bei Titelverteidiger Eisbären Berlin

21. November 20252 Mins read105
Share
Matej Leden von den Eisbären Berlin und Ville Pokka von Red Bull München - © Marco Leipold / City-Press
Share

Berlin / München. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EHC Red Bull München siegte am 20. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 beim amtierenden Meister Eisbären Berlin mit 3:1 (1:0|1:1|1:0).

Durch die Tore von Patrick Hager und Markus Eisenschmid (2) sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David vor 14.200 Zuschauern in der Uber Arena drei Punkte. Am Sonntag (23. November | 16:30 Uhr) treten die Red Bulls bei den Augsburger Panthern an.

Spielverlauf
Beide Teams attackierten anfangs nicht mit vollem Risiko, dennoch gab es direkt Chancen auf beiden Seiten. Sowohl Mathias Niederberger als auch sein Gegenüber im Berliner Tor Jake Hildebrand konnten sich auszeichnen. Als gefährlichster Münchner tat sich zunächst Ex-Eisbär Gabriel Fontaine hervor. Für das 1:0 der Red Bulls sorgte jedoch Hager im Powerplay, der einen Schuss von Ryan Murphy ins Tor abfälschte (14.). Diese Führung verteidigten die Gäste bis zur Pause.

Im Mittelabschnitt bemühte sich Berlin anfangs vergeblich um den Ausgleich. Erst ein platzierter Schuss des Ex-Münchners Andreas Eder brachte dem Titelverteidiger das erste Erfolgserlebnis (26.). Aber die Freude währte nur 54 Sekunden, dann schlugen die Red Bulls zurück: Eisenschmid leitete Hagers Schuss zum 2:1 ins Tor (27.). In der Folge wurde das Duell intensiver. Antoine Bibeau musste 2:27 Minuten vor Drittelende Niederberger im Münchner Tor verletzungsbedingt ersetzen. Am Spielstand änderte sich nichts, nach 40 Minuten lagen die Münchner 2:1 vorne.

Im letzten Drittel störten die Red Bulls sehr wirkungsvoll die Eisbären-Offensive und gelangten selbst immer wieder aussichtsreich vors gegnerische Tor. Letztlich sorgten die konsequente Münchner Defensive, ein sehr aufmerksamer Bibeau und Eisenschmid mit seinem zweiten Treffer ins leere Berliner Tor (59.) dafür, dass der EHC Red Bull München mit 3:1 die Oberhand behielt.

Patrick Hager: „Wir haben heute einen super Job abgeliefert gegen Berliner, die offensiv sehr stark sein können. Wir haben im Duell zweier Spitzenteams eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Es macht gerade viel Spaß.“

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin enttäuscht, in vielerlei Hinsicht. Vor allem aber von unserer Einsatzbereitschaft. Wir gewinnen zu wenige 50:50-Zweikämpfe. Unsere Special Teams müssen besser werden. Wir haben heute einen Treffer in Unterzahl kassiert und waren selbst nicht im Powerplay erfolgreich. Wir müssen uns alle steigern. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen möchten. Wir befinden uns in einem Lernprozess, müssen aber besser werden.“

Andy Eder (Stürmer Eisbären Berlin): „München hat härter gearbeitet und war cleverer als wir. Wir haben es heute leider nicht geschafft, ins Spiel zu finden. Wir haben leider nicht so gespielt, wie wir es vorhatten.“

Tore:
0:1 | 13:57 | Patrick Hager
1:1 | 25:14 | Andreas Eder
1:2 | 26:08 | Markus Eisenschmid
1:3 | 58:31 | Markus Eisenschmid
Zuschauer: 14.200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

464
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Leider wieder keine Punkte für die Haie

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL

DEL am Freitag: München „auf dem richtigen Weg“, Iserlohn-Fans haben „die Schnauze voll“, Plachta hat sein Jubiläum nicht auf dem Schirm

Bonn. (PM MagentaSport) München jubelt beim Topspiel in Berlin über einen 3:1-Auswärtserfolg....

By22. November 2025
! +Augsburger PantherKölner Haie

Kölner Haie unterliegen Augsburg im Penaltyschiessen 3:4

Köln. (MR) Die Haie konnten trotz einem deutlichen Übergewicht an Schüssen, die...

By21. November 2025
! +Iserlohn RoostersLöwen Frankfurt

Bei den Iserlohn Roosters ist deutlich mehr Siegeswillen und weniger Ego gefragt

Iserlohn. (MK) Nein, zufrieden ist in Iserlohn im Moment wohl niemand mit...

By20. November 2025
! +Champions Hockey LeagueEC Red Bull SalzburgERC Ingolstadt

Wildes Spiel in Salzburg: ERC Ingolstadt zieht ins CHL-Viertelfinale ein

Salzburg / Ingolstadt. (PM ERCI / PM EC RBS) Der ERC Ingolstadt...

By19. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten