Home Deutschland DEL Augsburger Panther Krening: „Finden als Team immer besser zusammen“ – Nächster Sieg: Red Bull München gewinnt auch das Derby in Augsburg
Augsburger PantherEHC Red Bull München

Krening: „Finden als Team immer besser zusammen“ – Nächster Sieg: Red Bull München gewinnt auch das Derby in Augsburg

24. November 20252 Mins read47
Die Spieler von Red Bull München feiern das Tor zum 1:2 - © Bruno Dietrich / City-Press
München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 21. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 das Derby bei den Augsburger Panthern deutlich mit 8:3 (3:1|2:0|3:2) und machte damit das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt.

Vor 6.179 Zuschauern erzielten Yasin Ehliz, Patrick Hager, Jeremy McKenna (2), Ville Pokka, Maximilian Daubner, Tobias Rieder und Philipp Krening die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David beim fünften Sieg in Serie gegen die Fuggerstädter.

Spielverlauf
Im ersten Abschnitt sahen die Fans ein hochklassiges Duell mit vielen Höhepunkten. Für das erste Highlight sorgte Thomas Schemitsch, der Augsburg in der zweiten Minute in Führung brachte (2.). Die Red Bulls drängten im Anschluss vehement auf den schnellen Ausgleich und erspielten sich zahlreiche Chancen. Maximilian Kastner hatte die erste, doch die Latte rettete für Michael Garteig (4.). Kurz darauf war der Panther-Schlussmann erstmals geschlagen, weil Ehliz im Powerplay überlegt zum 1:1 einschob (5.). Tempo und Intensität blieben auch im Anschluss hoch. Je länger das Drittel dauerte, desto dominanter wurde München. In der 15. Minute wurde der Druck für die Panther zu hoch, als Hager nach sehenswerter Vorarbeit von Ryan Murphy zum 2:1 traf (15.). Kurz darauf legte McKenna per Abfälscher den dritten Treffer nach (18.). Mit der 3:1-Führung ging es in die erste Pause.

Der viermalige deutsche Meister gab im Mittelabschnitt weiterhin den Ton an, musste aber auch eine kritische Situation überstehen: Nach zwei Fouls innerhalb von 13 Sekunden gerieten die Gäste in doppelte Unterzahl (25.). Augsburg hatte damit die große Gelegenheit auf den Anschlusstreffer, doch die Red Bulls überstanden diese Situation – auch dank Verteidiger Pokka, der den Puck von der eigenen Linie kratzte (26.). Vier Minuten später glänzte der Finne dann auf der anderen Seite mit einem Schuss in den Winkel – das 4:1 für München (30.). Daubner legte sogar noch vor der zweiten Pause mit seinem ersten Saisontor das 5:1 nach (36.).

Die Red Bulls ließen auch im Schlussabschnitt nicht locker. Rieder erzielte bei seinem Comeback nach Verletzungspause das 6:1 (47.) – die Entscheidung, aber noch längst nicht der Endstand. Für den AEV verkürzten Cody Kunyk (49.) und Joseph Cramarossa im Powerplay (55.), dazwischen lag der siebte Münchner Treffer von Krening (51.). Den Schlusspunkt hinter ein deutliches Derby setzte McKenna mit seinem zweiten Tor des Abends zum 8:3-Endstand (60.).

Philipp Krening: „Für ein Derby war das brutal gut heute. Ich bin total zufrieden. Man merkt, dass wir ein sehr gutes Spielsystem haben und als Team immer besser zusammenfinden.“

Tore:
1:0 | 01:37 | Thomas Schemitsch
1:1 | 04:34 | Yasin Ehliz
1:2 | 14:12 | Patrick Hager
1:3 | 17:15 | Jeremy McKenna
1:4 | 29:29 | Ville Pokka
1:5 | 35:56 | Maximilian Daubner
1:6 | 46:24 | Tobias Rieder
2:6 | 48:24 | Cody Kunyk
2:7 | 50:56 | Philipp Krening
3:7 | 54:47 | Joseph Cramarossa
3:8 | 59:01 | Jeremy McKenna
Zuschauer: 6.179

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post ESVK unterliegt den Lausitzer Füchsen mit 2:3 nach Penaltyschießen

