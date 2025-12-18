Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Veit Oswald: „Wir haben einen guten Teamgeist“ – Red Bull München feiert gegen die Schwenninger Wild Wings den zehnten Heimsieg in Folge
! +EHC Red Bull MünchenSchwenninger Wild Wings

Veit Oswald: „Wir haben einen guten Teamgeist“ – Red Bull München feiert gegen die Schwenninger Wild Wings den zehnten Heimsieg in Folge

18. Dezember 20251 Mins read59
Share
Antoine Bibeau von Red München und Danny ORegan von den Schwenninger Wild Wings ´- © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 29. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (2:0|0:1|1:0) und sicherte sich damit den zehnten Heimsieg in Folge.

Vor 9.512 Zuschauern im SAP Garden erzielten Gabriel Fontaine, Taro Hirose und Veit Oswald die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf
Die Red Bulls erwischten den besseren Start und schlugen früh zu: Fontaine staubte im Powerplay nach einem harten Schuss von Jeremy McKenna zum 1:0 ab (4.). Kurz darauf konnte sich auf der anderen Seite Antoine Bibeau im ersten Überzahlspiel der Gäste auszeichnen (5.). München blieb die klar spielbestimmende Mannschaft, doch Joacim Eriksson stand dem zweiten Treffer zunächst im Weg. Bis in die 16. Minute hielt der knappe Vorsprung. Dann erhöhte Hirose nach Vorarbeit von Chris DeSousa auf 2:0 – zugleich der Pausenstand nach dem ersten Drittel.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Schwenningen, die Red Bulls hatten aber weiterhin alles im Griff und durch einen Lattentreffer von Philipp Krening (29.) sogar die Chance auf das 3:0. Und dennoch verkürzten die Wild Wings in der 33. Minute durch einen Direktschuss von Kyle Platzer. Die Gäste nahmen den Schwung mit, konnten Bibeau im Mittelabschnitt aber kein weiteres Mal bezwingen. Mit einer knappen 2:1-Führung für München ging es in die Kabine.

Im letzten Drittel zogen die Red Bulls das Tempo wieder an, vor den Toren passierte aber zunächst wenig. Das änderte sich in der 50. Minute, als Oswald eine kleine Lücke im kurzen Eck fand und auf 3:1 stellte. Kurz darauf verpasste Konrad Abeltshauser den möglichen Doppelschlag. Auch in einem druckvollen Powerplay fiel der vierte Treffer nicht. So blieb es spannend. In der Schlussphase warf Schwenningen alles nach vorne, München erhielt Räume für Konter – am 3:1-Erfolg der Red Bulls änderte sich aber nichts mehr.

Veit Oswald: „Schwenningen war heute stark. Wir haben aber – trotz der vielen Verletzten – sehr gut dagegengehalten. Man hat gesehen, dass jeder von uns heute unbedingt gewinnen wollte. Wir haben einen guten Teamgeist.“

Tore:
1:0 | 03:40 | Gabriel Fontaine
2:0 | 15:47 | Taro Hirose
2:1 | 32:40 | Kyle Platzer
3:1 | 49:27 | Veit Oswald
Zuschauer: 9.512

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

791
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Warum Eishockey und iGaming das perfekte Powerplay bilden

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären BerlinERC Ingolstadt

13 Tore! Schanzer Panther gewinnen Torspektakel gegen die Eisbären Berlin

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich am 29. Spieltag der...

By18. Dezember 2025
! +Düsseldorfer EGTransfers

Also doch! Rich Chernomaz nicht mehr DEG-Headcoach, wechselt aber auf den Sportdirektorposten – Neuer Coach soll nächste Woche einsteigen

Düsseldorf. (PM DEG) Bei der DEG gibt es personelle Veränderungen: Der bisherige...

By18. Dezember 2025
! +ERC Sonthofen BullsHistory / Zeitzeichen

ERC-Coach Wahl: „Geben unseren Eishockey-Tempel nicht so einfach her“

Sonthofen. (PM ERC) Vor ein paar Wochen hätten wohl nur die kühnsten...

By17. Dezember 2025
! +Nürnberg Ice TigersTransfers

Neuer Jahresvertrag plus Option: Samuel Dove-McFalls bleibt ein Ice Tiger

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können kurz vor Weihnachten...

By17. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten