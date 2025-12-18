Veit Oswald: „Wir haben einen guten Teamgeist“ – Red Bull München feiert gegen die Schwenninger Wild Wings den zehnten Heimsieg in Folge

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 29. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (2:0|0:1|1:0) und sicherte sich damit den zehnten Heimsieg in Folge.

Vor 9.512 Zuschauern im SAP Garden erzielten Gabriel Fontaine, Taro Hirose und Veit Oswald die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

Die Red Bulls erwischten den besseren Start und schlugen früh zu: Fontaine staubte im Powerplay nach einem harten Schuss von Jeremy McKenna zum 1:0 ab (4.). Kurz darauf konnte sich auf der anderen Seite Antoine Bibeau im ersten Überzahlspiel der Gäste auszeichnen (5.). München blieb die klar spielbestimmende Mannschaft, doch Joacim Eriksson stand dem zweiten Treffer zunächst im Weg. Bis in die 16. Minute hielt der knappe Vorsprung. Dann erhöhte Hirose nach Vorarbeit von Chris DeSousa auf 2:0 – zugleich der Pausenstand nach dem ersten Drittel.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Schwenningen, die Red Bulls hatten aber weiterhin alles im Griff und durch einen Lattentreffer von Philipp Krening (29.) sogar die Chance auf das 3:0. Und dennoch verkürzten die Wild Wings in der 33. Minute durch einen Direktschuss von Kyle Platzer. Die Gäste nahmen den Schwung mit, konnten Bibeau im Mittelabschnitt aber kein weiteres Mal bezwingen. Mit einer knappen 2:1-Führung für München ging es in die Kabine.

Im letzten Drittel zogen die Red Bulls das Tempo wieder an, vor den Toren passierte aber zunächst wenig. Das änderte sich in der 50. Minute, als Oswald eine kleine Lücke im kurzen Eck fand und auf 3:1 stellte. Kurz darauf verpasste Konrad Abeltshauser den möglichen Doppelschlag. Auch in einem druckvollen Powerplay fiel der vierte Treffer nicht. So blieb es spannend. In der Schlussphase warf Schwenningen alles nach vorne, München erhielt Räume für Konter – am 3:1-Erfolg der Red Bulls änderte sich aber nichts mehr.

Veit Oswald: „Schwenningen war heute stark. Wir haben aber – trotz der vielen Verletzten – sehr gut dagegengehalten. Man hat gesehen, dass jeder von uns heute unbedingt gewinnen wollte. Wir haben einen guten Teamgeist.“

Tore:

1:0 | 03:40 | Gabriel Fontaine

2:0 | 15:47 | Taro Hirose

2:1 | 32:40 | Kyle Platzer

3:1 | 49:27 | Veit Oswald

Zuschauer: 9.512

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!