Jubilar Patrick Hager: „Danke an die Jungs, dass wir hier mit drei Punkten rausgegangen sind“

München. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EHC Red Bull München setzte sich am 13. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Eisbären Berlin mit 3:2 (0:0|2:2|1:0) durch.

Vor 10.438 Zuschauern im SAP Garden, unter ihnen Joshua Kimmich und Serge Gnabry (deutsche Fußball-Nationalspieler des FC Bayern), Arjen Robben (ehemaliger Fußball-Spieler des FC Bayern) sowie Mario Gomez (Technischer Direktor Red Bull Soccer International), erzielten Tobias Rieder (2) und Chris DeSousa die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

Zu Beginn des Eishockey-Abends stand Patrick Hager im Mittelpunkt: Der Münchner Kapitän wurde für sein 1000. DEL-Spiel geehrt. Im Anschluss erwischte Berlin den etwas besseren Start. Frederik Tiffels hatte die erste Topchance, doch Mathias Niederberger reagierte stark (2.). Nach fünf Minuten fanden die Red Bulls besser ins Spiel. Das Duell war nun ausgeglichen. Da die Defensivreihen konsequent verteidigten, hatten Abschlüsse wie von Münchens Stürmer Adam Brooks in der 18. Minute Seltenheitswert. So endete der erste Abschnitt torlos.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Berliner zunächst die aktivere Mannschaft. Ty Ronning hatte in der 25. Minute das leere Tor vor sich, wurde aber im letzten Moment gestört. Kurz darauf machte es der Eisbären-Stürmer besser und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (27.). Danach schalteten die Red Bulls einen Gang hoch – und wurden dafür in der 32. Minute belohnt: Yasin Ehliz zog ab, Jake Hildebrand ließ prallen und Rieder staubte zum 1:1 ab. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Topchancen auf beiden Seiten: Niederberger verhinderte spektakulär den zweiten Ronning-Treffer (34.), Hildebrand glänzte gegen Ville Pokka (36.). Zwei Minuten später war der Goalie der Hauptstädter geschlagen, als Rieder den Puck in Münchner Überzahl zum 2:1 über die Linie stocherte. Das letzte Wort im Mittelabschnitt hatten aber die Gäste, die kurz vor der zweiten Pause durch Manuel Wiederer den 2:2-Ausgleich (40.) erzielten.

Spektakulär ging es auch im letzten Drittel weiter. Rieder tauchte nach wenigen Sekunden frei vor dem Tor auf, verzog aber knapp. München drängte nun auf die Führung – und schlug erneut in Überzahl durch DeSousa (45.) zu. Die Red Bulls blieben am Drücker, mehrfach bot sich die Chance auf den vierten Treffer, doch Hildebrand hielt die Gäste im Spiel. Die Offensive der Eisbären kam kaum noch zum Zug, auch nicht in der Schlussphase mit dem sechsten Feldspieler. So blieb es beim Münchner 3:2-Erfolg.

Patrick Hager: „Es war sehr emotional und gerade zu Beginn schwierig, den Fokus zu finden. Wir haben heute ein sehr gutes Eishockey-Spiel gesehen. Danke an die Jungs, dass wir hier mit drei Punkten rausgegangen sind.“

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen, Sie haben vollen Einsatz gezeigt. Im Startdrittel haben wir gut gespielt. Im Mittelabschnitt war unser Puckmanagement in der Offensivzone nicht gut. So konnte München mehrfach kontern und das Momentum auf seine Seite holen. Die Special Teams waren heute ein Faktor. Respekt an meine Mannschaft, sie hat hart gekämpft. Es hat aber leider nicht gereicht. Herzlichen Glückwunsch an Patrick Hager zu 1.000 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga.“

Endergebnis

EHC Red Bull München – Eisbären Berlin 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Aufstellungen

EHC Red Bull München: Niederberger (Wolf) – Kastner, Abeltshauser; Heatherington, Murphy; Wagner, Pokka; Krening – Ehliz, Hager, Eisenschmid; Brooks, Fontaine, Oswald; Hirose, DeSousa, McKenna; Heigl, Ferguson, Rieder – Trainer: Oliver David

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Wiederer; Mik, Reinke; Kretzschmar, Smith; Panocha – Veilleux (A), Vikingstad, Bergmann; Tiffels (A), Pföderl, Ronning; Kirk, Eder, Noebels; Hördler, Leden – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 26:09 – Ronning (Tiffels, Mik) – EQ

1:1 – 31:13 – Rieder (Ehliz, Ferguson) – EQ

2:1 – 37:50 – Rieder (DeSousa Ehliz) – PP1

2:2 – 39:30 – Wiederer (Vikingstad, Kirk) – EQ

3:2 – 44:05 – DeSousa (Ehliz, Rieder) – PP1

Strafen EHC Red Bull München: 2 (0, 0, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (2, 2, 4) Minuten

Schiedsrichter Sean MacFarlane, Jackson Kozari (Kai Jürgens, Joshua Römer)

Zuschauer 10.438

