Red Bull Hockey Juniors unterliegen Cortina – Paul Lemke: â€žWir mÃ¼ssen darum kÃ¤mpfen, zurÃ¼ck in die Siegerspur zu gelangen.â€œ

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich im Heimspiel der Alps Hockey League dem S.G. Cortina Hafro mit 0:3 geschlagen geben.

Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gäste im zweiten Abschnitt in Führung. Im Schlussdrittel erhöhten die Italiener auf 2:0 und besiegelten schließlich mit einem Empty-Net-Treffer die Heimniederlage der Juniors.

Spielbericht

Das Spiel startete körperbetont und die Gäste aus Italien gelangten bereits in der 6. Spielminute zu ihrer ersten Überzahlsituation. Die Salzburger verteidigten jedoch souverän und ließen kaum Chancen zu. Anschließend kamen die Gäste besser ins Spiel, doch die Juniors standen defensiv stabil. Das erste Drittel lief fortan mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, ohne dass ein Treffer fiel. Kurz vor der Pause (20.) hatte Maximilian Wurzer nach Zuspiel von Paul Noll die bis dahin größte Chance, scheiterte jedoch an Torhüter Hayden Hawkey.

Im zweiten Abschnitt agierten beide Teams deutlich offensiver und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Die Juniors fanden nun besser ins Spiel und kamen zu zahlreichen Abschlüssen. Eine erneute Unterzahlsituation unterbrach den Schwung, doch auch diese überstanden sie ohne Gegentor. Zurück in voller Mannschaftsstärke übten die Red Bulls weiter Druck aus, konnten aber keinen Treffer erzielen. Beide letztjährigen Halbfinalisten lieferten sich einen intensiven Kampf um jeden Zentimeter Eis. In der 35. Spielminute gingen die Gäste schließlich durch Andrea De Luca mit 1:0 in Führung. Cortina nutzte eine folgende Überzahl, um weiter Druck auf Torhüter Thomas Pfarrmaier auszuüben, der jedoch einen weiteren Gegentreffer verhinderte. Eine späte Überzahl der Juniors brachte fast den Ausgleich, doch Leon Kolarik traf nur den Pfosten.

Der Schlussabschnitt begann ausgeglichen. In der 45. Spielminute mussten die jungen Salzburger einen weiteren Gegentreffer hinnehmen, als Luca Barnabò auf 2:0 erhöhte. Die Red Bulls versuchten sofort zu reagieren, doch die Gäste übernahmen die Kontrolle und waren dem dritten Tor näher. Pfarrmaier hielt sein Team mit einigen starken Paraden im Spiel. Die Juniors warfen nun alles nach vorne und erhöhten das Tempo, doch gegen die defensiv starken Italiener kamen sie kaum zu klaren Chancen. Pech hatten sie, als Adrian Gesson beim Abschluss der Schläger brach (56.) und Jakob Schnabl nur den Pfosten traf (58.). In den letzten zwei Minuten nahmen die Juniors Torhüter Pfarrmaier für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis, doch Cortina nutzte die Gelegenheit: Filippo Pompanin traf ins leere Tor zum 3:0-Endstand (59.).

Verteidiger Paul Lemke „Wir müssen heute das Positive mitnehmen. Wir haben eine bessere Leistung gezeigt als in den letzten Spielen, müssen aber noch härter zum Tor gehen und unsere Chancenverwertung verbessern. Einige unserer Spieler sind aktuell bei Red Bull München und beim EC Red Bull Salzburg im Einsatz, diese Aufgaben müssen jetzt die anderen im Team übernehmen. Wir müssen jetzt darum kämpfen, zurück in die Siegerspur zu kommen.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tore:

0:1 | 34:18 | Andrea De Luca

0:2 | 44:39 | Luca Barnabo‘

0:3 | 58:19 | Filippo Pompanin | EN

