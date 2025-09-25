Red Bull Hockey Juniors mit weiterem Punkt

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich dem HC Meran/o Pircher in der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.

Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die jungen Salzburger im zweiten Abschnitt in Führung, ehe die Gäste aus Südtirol das Spiel drehten. Im Schlussdrittel gelang den Red Bulls der späte Ausgleich, doch zahlreiche Chancen blieben ungenutzt. In der Overtime setzte sich Meran schließlich durch und sicherte sich den Zusatzpunkt.

Spielbericht

Die Gäste aus Meran starteten aktiver in die Partie und prüften Juniors-Goalie Luca Haitzmann gleich mehrfach. Der Salzburger Schlussmann blieb jedoch standhaft, und mit zunehmender Spieldauer fanden auch die Red Bull Hockey Juniors besser ins Spiel. Ein schnelles Hin und Her mit präzisem Passspiel prägte die Anfangsphase, doch das erste Drittel endete torlos.

Im zweiten Drittel eröffnete Benedikt Krainer in der 24. Spielminute mit dem Führungstreffer für die Juniors. Haitzmann parierte anschließend mehrere gefährliche Abschlüsse und hielt seine Mannschaft im Spiel. Doch Meran nutzte einen starken Forecheck von Samuel Claesson und Daniel Gellon traf in der 28. Spielminute zum Ausgleich. Nur fünf Minuten später (33.) war es David Trivellato, der die Gäste in Führung brachte. Eine folgende Unterzahlsituation überstanden die jungen Salzburger unbeschadet, ehe sie gegen Ende des Drittels noch einmal Druck aufbauen konnten.

Der Schlussabschnitt begann ausgeglichen, beide Teams suchten den nächsten Treffer und hielten das Tempo hoch. Die Juniors erhielten in Überzahl die große Chance auf den Ausgleich, scheiterten jedoch an der stabilen Defensive der Italiener. In den letzten zehn Minuten übernahmen die Red Bulls endgültig das Kommando, warfen alles nach vorne und zwangen Meran mit harter Offensive zu weiteren Strafen. Erst in der 58. Spielminute fiel der verdiente Ausgleich: Nach einem gewonnenen Offensivbully schoss Fabian Baumann den Puck von der blauen Linie durch den Verkehr vor dem Tor zum 2:2. In der Verlängerung drückten die Juniors zunächst, vergaben aber mehrere gute Chancen. Eiskalt zeigte sich dagegen Meran: In der 64. Spielminute verwertete Tommaso Traversa eine Vorlage von Daniel Gellon und fixierte den Auswärtssieg.

Verteidiger Fabian Baumann „Wir haben den Anfang verschlafen, dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Wir hatten viele gute Möglichkeiten aber konnten diese nicht verwerten. In der Verlängerung waren sie dann einfach kaltschnäuziger, hier müssen wir besser werden. Etwas unglücklich verlaufen aber den einen Punkt nehmen wir mit.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher 2:3 (0:0, 1:2, 1:0) OT

Tore:

1:0 | 23:08 | Benedikt Krainer

1:1 | 27:12 | Daniel Gellon

1:2 | 32:20 | David Trivellato

2:2 | 57:42 | Fabian Baumann

2:3 | 63:54 | Tammaso Traversa | OT

