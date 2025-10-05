Red Bull Hockey Juniors mit erstem Heimsieg

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 3:1.

Nach verspätetem Beginn wegen der verzögerten Anreise der Gäste fanden die Juniors besser in die Partie und Juhola eröffnete früh. Im zweiten Abschnitt bauten die Red Bulls den Vorsprung kurzzeitig auf zwei Tore aus, ehe Unterland prompt verkürzte. Im Schlussdrittel machte Nick Maul mit einem Empty-Net-Treffer den Heimsieg der jungen Salzburger perfekt.

Nächstes Heimspiel

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors vs. EK Die Zeller Eisbären

9. Oktober 2025 | 19:15 | Eisarena Salzburg

Spielbericht

Nach dem verspäteten Start – die Hockey Unterland Cavaliers standen im Stau – kamen die Red Bull Hockey Juniors gut in die Partie. In der 5. Spielminute stellte Topscorer Jesse Juhola die Führung her, als er einen Schuss von Alexander Rebernig unhaltbar abfälschte (1:0). Kurz darauf durfte das Powerplay ran: Paul Oberhauser traf in der 8. Spielminute nur die Stange. Zurück bei fünf gegen fünf prüfte auch Florian Lanzinger das Metall (9.). Die Juniors blieben am Drücker, während Unterland über Entlastungsangriffe Nadelstiche setzte. Goalie Valentin Ankirchner blieb sicher.

Der zweite Abschnitt begann ausgeglichen. Beide Teams erspielten sich Chancen, ehe eine 5-Minuten-Strafe wegen Cross-Checking plus Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Paul Lemke (25.) das Momentum zu den Südtirolern kippen ließ. Unterland setzte sich lange im Drittel der Salzburger fest, Marek Potsinok traf in der 27. Spielminute die Querlatte. Die Juniors überstanden die fünfminütige Unterzahl jedoch ohne Gegentor und fanden danach wieder besser ins Spiel. In der 34. Spielminute erhöhte Fabian Baumann, der einen Rebound von Florian Lanzinger verwertete, auf 2:0. Nur 25 Sekunden später (35.) meldeten sich die Gäste zurück: Vili Pisetta lief im Alleingang durch und verkürzte auf 2:1. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Offensivvorteilen für die Hausherren.

Im Schlussdrittel erwischten die Cavaliers den besseren Start und prüften Ankirchner früh. Unterland drängte auf den Ausgleich, die Juniors kamen nun seltener zum Abschluss. Das Tempo zog an, beide Mannschaften suchten den nächsten Treffer. In der Schlussphase erhöhten die Gäste nochmals den Druck und nahmen den Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Nick Maul traf 3 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor zum 3:1– der erste Heimsieg der Saison war fixiert.

Stürmer Nick Maul „Es war schwer, gut ins Spiel zu starten, weil wir so viel später begonnen haben, aber wir konnten gut damit umgehen. Die Tore waren wichtig und der erste Heimsieg ist jetzt gut fürs Selbstvertrauen. Wir wollen an unseren Fehlern arbeiten und in der Offensive effizienter werden. Jetzt freuen wir uns aufs Salzburger Derby am Donnerstag gegen Zell am See.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Tore:

1:0 | 04:05 | Jesse Juhola

2:0 | 33:46 | Fabian Baumann

2:1 | 34:11 | Villi Pisetta

3:1 | 59:57 | Nick Maul | EN

