Red Bull Hockey Juniors gewinnen sechstes Spiel in Serie

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 2:1.

In einem Spiel, in dem die Juniors über weite Strecken im Angriffsdrittel waren, brachte Maximilian Wurzer im ersten Abschnitt die Hausherren in Führung. Bis zur 54. Spielminute suchten die jungen Salzburger vehement den zweiten Treffer, doch die Broncos verteidigten kompakt und diszipliniert. Kapitän Nick Maul stellte schließlich auf 2:0, ehe Sterzing in der Schlussminute mit dem sechsten Feldspieler verkürzte. Bei 60:25 Torschüssen zugunsten der Red Bulls brachten die Juniors den Vorsprung souverän über die Zeit, fixierten den 2:1-Heimsieg und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus.

Spielbericht

Bei den Red Bull Hockey Juniors gaben mit Leon Bader, Nikita Bloch und Paul Schuster drei Rookies ihr Alps-Hockey-League-Debüt; zeitgleich standen Kapitän Adrian Gesson, Mathias Böhm und Alexander Rebernig im ICE-Kader des EC Red Bull Salzburg. Vom Eröffnungsbully weg setzten die Juniors Sterzings Goalie Dominik Groh unter Druck und erspielten sich früh ein Powerplay. In der 10. Spielminute belohnte sich das Team: Maximilian Wurzer verwertete das Zuspiel von Vadim Schreiner und Nico Koschek sehenswert zum 1:0. Die Red Bulls blieben am Drücker: Nick Maul traf die Stange (14.), Leon Bader scheiterte aus spitzem Winkel (15.), Jesse Juhola per Rückhand (16.). Erst in der 12. Spielminute verbuchten die Gäste ihren ersten Torschuss auf Valentin Ankirchner. Gegen Ende des ersten Drittels kamen die Südtiroler über schnelle Konter zu Möglichkeiten, mit 23:5 Torschüssen ging es jedoch in die Pause.

Im Mittelabschnitt wurde Sterzing aktiver und setzte mit mehreren Abschlüssen Akzente, während die Red Bulls ihr laufstarkes Spiel fortführten. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein Auf und Ab mit intensiven Zweikämpfen. Die Juniors rotierten im Angriffsdrittel, doch immer wieder blockten die Gäste oder Groh parierte. Beide Teams wechselten sich mit Druckphasen ab, die Hausherren blieben aber spielbestimmend. Über weite Strecken verbrachte Sterzing den Großteil des Drittels in der Defensive, verteidigte dort jedoch engmaschig und ließ wenig Raum für klare Abschlüsse.

Den Schlussabschnitt eröffnete Jesse Juhola mit einem Stangenschuss (41.). Die Juniors hielten das Tempo hoch, fanden gegen die kompakte Broncos-Defensive aber zunächst kaum Lücken und überstanden zudem eine Unterzahl dank starker Paraden von Ankirchner. In der 54. Spielminute fiel der erlösende zweite Treffer: Kapitän Nick Maul schob nach Vorarbeit von Paul Oberhauser zum 2:0 ein. Kurz darauf bot sich den Red Bulls in Überzahl die Chance zur Vorentscheidung, doch der dritte Treffer wollte nicht fallen. In den letzten drei Minuten riskierte Sterzing mit dem sechsten Feldspieler alles und erzielte 43 Sekunden vor dem Ende (60.) durch Davide Conci den Anschlusstreffer. Mehr ließen die konzentriert verteidigenden Salzburger nicht zu und fixierten den 2:1-Heimsieg.

Kapitän Nick Maul „Es war ein schweres Spiel. Wir hatten sehr viele Chancen, aber es ging nur 2:1 aus. Sterzing hat wirklich stark gespielt, war sehr körperbetont und hat uns vor dem Tor den Platz weggenommen. Wir sind heute mit einem sehr jungen Team angetreten aber das ganze Team hat sich wirklich sehr bemüht. Ich war dann sehr froh, dass wir den zweiten Treffer des Abends erzielen konnten.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Tore:

1:0 | 09:23 | Maximilian Wurzer

2:0 | 53:44 | Nick Maul

2:1 | 59:17 | Davide Conci

