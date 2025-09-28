Red Bull Hockey Juniors gewinnen gegen Asiago

Asiago, Italien: 8pm rED bULLS9 Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen ihr erstes Auswärtsspiel in der Alps Hockey League Saison 2025/26 gegen den HC Asiago mit 7:2.

Die jungen Salzburger starteten stark und legten im ersten Drittel durch Oberhauser, Juhola und Schnabl drei Treffer vor. Im zweiten Abschnitt erhöhte der erst 16 Jahre alte Nico Koschek auf 4:0 und erzielte in seinem Debüt sein erstes Ligator. Juhola legte mit seinem zweiten Treffer nach, bevor Asiago durch Bellini verkürzen konnte. Im Schlussdrittel traf Rigoni zum 2:5, ehe Eliseev mit einem Doppelpack den Auswärtssieg endgültig fixierte.

Spielbericht

Im ersten Auswärtsspiel der Saison fanden die Red Bull Hockey Juniors schnell ihren Rhythmus, kontrollierten früh die Partie und setzten sich im Offensivdrittel fest. Asiago agierte zunächst kompakt, hielt die Mitte dicht und lauerte auf Fehler. Eine frühe Überzahl brachte die ersten Hochkaräter für die Red Bulls – und Paul Oberhauser bezwang in der 6. Spielminute nach Zuspiel von Fabian Baumann Torhüter Rudy Rigoni aus kurzer Distanz zum 1:0. In der 12. Spielminute erhöhte Jesse Juhola, der den Puck aus spitzem Winkel von hinter der Torlinie aufs Gehäuse brachte auf 2:0. Kurz vor der ersten Pause stellte Jakob Schnabl mit einem Schuss von der blauen Linie durch massiven Verkehr vor dem Tor auf 3:0 (19.).

Zu Beginn des zweiten Drittels wechselte Asiago den Torhüter: Rudy Rigoni machte Platz für Riccardo Santangelo. Die Hausherren kamen besser ins Spiel, doch Juniors-Goalie Luca Haitzmann blieb standhaft und parierte mehrere gefährliche Konter. Die Red Bulls taten sich kurzzeitig schwerer, Lücken in der italienischen Defensive zu finden, die Zweikämpfe wurden intensiver. Dann setzten sich die Salzburger wieder fest: Der erst 16-jährige Nico Koschek nutzte in der 29. Spielminute einen Rebound nach Juhola-Schuss zum 4:0. Nur zwei Minuten später (31.) legte Juhola nach – erneut aus nahezu identischer Position und spitzem Winkel – zum 5:0. Asiago steckte nicht zurück und kam in der 33. Spielminute durch Steven Bellini nach sehenswertem Zusammenspiel mit Nicholas Porco und Robert Calisti zum 1:5. Die Hausherren agierten nun offensiver und suchten den Abschluss aus allen Lagen, ein weiterer Treffer blieb jedoch aus.

Im Schlussabschnitt erhielten die Juniors zunächst eine frühe Überzahl, konnten diese jedoch nicht nutzen und mussten kurz darauf selbst in Unterzahl ran – überstanden diese jedoch souverän. Zurück bei Fünf-gegen-Fünf kam Asiago wieder auf, Filippo Rigoni verkürzte in der 47. Spielminute mit einem Schuss von der blauen Linie auf 2:5. Die passende Antwort folgte umgehend: In Überzahl erhöhte Maxim Eliseev nur 18 Sekunden später (48.) nach Vorarbeit von Jakob Schnabl auf 6:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Eliseev in der 59. Spielminute zum 7:2-Endstand.

Head Coach Teemu Levijoki „Wir haben in den letzten Spielen schon gut gespielt, aber unsere Chancen nicht konsequent genutzt. Heute ist uns das gelungen. Asiago kam immer wieder ins Momentum, das haben wir ihnen aber abgedreht, und Luca Haitzmann hat uns den Rücken gestärkt. Besonders freut mich, wie schnell die jungen Spieler ins Team finden. Etwa Nico Koschek, der mit 16 Jahren sein erstes Ligator erzielt hat. Die Mannschaft hat heute eine sehr gute Leistung aufs Eis gebracht.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

HC Asiago – Red Bull Hockey Juniors 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Tore:

0:1 | 05:44 | Paul Oberhauser | PP

0:2 | 11:28 | Jesse Juhola

0:3 | 18:23 | Jakob Schnabl

0:4 | 28:28 | Nico Koschek

0:5 | 30:12 | Jesse Juhola

1:5 | 32:51 | Steven Bellini

2:5 | 46:57 | Filippo Rigoni

2:6 | 47:15 | Maxim Eliseev | PP

2:7 | 58:01 | Maxim Eliseev

