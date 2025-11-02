Red Bull Hockey Juniors feiern 5:2-Heimsieg gegen Gröden

Salzburg. (PM Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel der Alps Hockey League gegen den HC Gherdeina valgardena.it mit 5:2.

Nach einem Vorsprung von zwei Toren im ersten Drittel durch Jesse Juhola und Benedikt Krainer verkürzte Gröden zu Beginn des Mittelabschnitts in Überzahl. Die Juniors stellten noch im zweiten Drittel durch Juhola und Vadim Schreiner auf 4:1, ehe Simon Pitschieler kurz vor der Pause auf 4:2 stellte. Im Schlussabschnitt sorgte Maxim Eliseev in Unterzahl für den 5:2 Endstand. Mit diesem Erfolg verabschieden sich die Juniors mit einem Sieg in die Nationalteampause.

Spielbericht

Das letzte Spiel vor der IIHF-Break begann ausgeglichen. Beide Teams prüften früh die gegnerischen Torhüter, die Juniors nahmen zunehmend Fahrt auf. Die erste Überzahl brachte die Führung: Jesse Juhola traf aus dem hohen Slot zum 1:0 (4.). Salzburg blieb am Drücker, kombinierte sicher und zwang die Gäste in die Defensive. In der 13. Spielminute erhöhte Benedikt Krainer nach schnellem Zusammenspiel über Maximilian Kirchebner und Paul Oberhauser auf 2:0. Gröden kam gegen Drittelende offensiv besser zur Geltung, doch Luca Haitzmann parierte sicher.

Gleich nach Wiederbeginn verkürzten die Südtiroler im Powerplay durch Luke Moncada auf 2:1 (22.). Die Red Bulls reagierten mit höherem Tempo und klaren Aktionen zum Tor. Nach einer längeren Druckphase stellte Topscorer Juhola per präzisem Abschluss ins lange Eck auf 3:1 (28.), vorbereitet von Alexander Rebernig und Kirchebner. Die Partie blieb intensiv und körperbetont. Drei Sekunden nach Ablauf einer weiteren Juniors Überzahl traf Salzburg erneut: Vadim Schreiner verwertete das Zuspiel von Adrian Gesson zum 4:1 (35.). Kurz vor der Drittelpause stellte Simon Pitschieler für die Gäste auf 4:2 (40.).

Im Schlussdrittel kontrollierten die Juniors weite Phasen im Angriffsdrittel, während Gröden kompakt verteidigte und auf Entlastungen lauerte. Eine gefährliche 3-gegen-1-Situation der Gäste vereitelte Haitzmann (43.). In Unterzahl setzte Salzburg den entscheidenden Akzent: Maxim Eliseev vollendete einen schnellen Konter nach Pass von Juhola zum 5:2 (53.). In der Schlussphase prägten Strafen auf beiden Seiten das Spiel, die Juniors blieben strukturiert, ließen defensiv wenig zu und brachten den Heimsieg souverän über die Zeit.

Verteidiger Moritz Warnecke „Wir haben heute eine gute Defensivleistung gezeigt und die Tore zu wichtigen Momenten geschossen. Der Sieg vor der Pause war uns sehr wichtig. Gegen Sisak haben wir viele Gegentore erhalten und heute nur zwei. Das war eine gute Defensivleistung und daran sehen wir, dass es wieder besser wird. Wir haben wirklich ein cooles Team, die Älteren helfen den Jungen und wir haben einen sehr guten Zusammenhalt.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Tore:

1:0 | 03:45 | Jesse Juhola | PP

2:0 | 12:39 | Benedikt Krainer

2:1 | 21:04 | Luke Moncada | PP

3:1 | 27:15 | Jesse Juhola

4:1 | 34:45 | Vadim Schreiner

4:2 | 39:53 | Simon Pitschieler

5:2 | 52:43 | Maxim Eliseev | SH

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!