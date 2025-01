Red Bull Hockey Juniors bezwingen KHL Sisak mit 4:1

Sisak, Kroatien. (PM RB Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich auswärts in der Alps Hockey League gegen KHL Sisak mit 4:1 durch.

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Leon Kolarik das Team von Head Coach Teemu Levijoki in Führung, doch die Kroaten glichen kurz darauf aus. Paul Vinzens stellte im Powerplay die Weichen auf Sieg, ehe Adrian Gesson auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Torhüter Valentin Ankirchner höchstpersönlich, als er den Puck ins verwaiste Sisak-Tor beförderte.

Spielbericht

Das Aufeinandertreffen begann mit einer frühen Unterzahlsituation für die Juniors, die sie souverän überstanden. In der Folge entwickelte sich ein munteres Hin und Her mit ersten Chancen auf beiden Seiten. Eine Überzahlmöglichkeit verhalf den Salzburgern zwar zu vermehrten Abschlüssen, doch Sisaks Torhüter Vilim Rosandic wehrte alle Versuche ab. So ging es torlos in die erste Pause.

Der zweite Abschnitt startete fulminant: Bereits nach 22 Sekunden (21.) traf Leon Kolarik, nachdem er ein Zuspiel von Jakob Schnabl verwertete, zum 1:0. Mit einer weiteren Überzahl schien es so, als könnten die Juniors ihre Führung ausbauen. Doch stattdessen glich Tyrone Bronte (27.) zurück in voller Stärke zum 1:1 aus. In der 31. Spielminute nutzten die Salzburger jedoch eine erneute Powerplay-Situation eiskalt aus: Paul Vinzens stellte nach Pass von Neuzugang Florian Lanzinger den 2:1-Vorsprung wieder her. Trotz einiger Unterzahlsituationen gegen Ende des Drittels verteidigten die Juniors, angeführt von einem starken Valentin Ankirchner, ihre knappe Führung bis zur zweiten Sirene.

Auch im Schlussdrittel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Sisak setzte auf körperbetontes Spiel und versuchte mit gezielten Angriffen den Ausgleich zu erzwingen, während die Juniors immer wieder auf Konter lauerten. Erst in der 58. Spielminute gelang es Adrian Gesson, nach Vorarbeit von Luca Kogler und abermals Lanzinger, auf 3:1 zu erhöhen. In einer letzten Offensive nahmen die Kroaten ihren Torhüter vom Eis und probierten es mit einem sechsten Feldspieler. Diese Maßnahme rächte sich jedoch: Torhüter Valentin Ankirchner nutzte die Gelegenheit, beförderte den Puck in der 59. Spielminute ins leere Tor und sicherte mit dem Empty-Net-Treffer den 4:1-Auswärtssieg.

Head Coach Teemu Levijoki „Das war heute ein sehr gutes Spiel von uns. Wir sind mit viel Selbstvertrauen aufgetreten und konnten das Spiel kontrollieren. Diesen Schwung haben wir aus dem Sieg gegen Zell am See mitgenommen. Ich bin stolz auf die Jungs und zufrieden mit der Leistung – sie haben sich den Sieg erarbeitet, gut mit dem Puck gearbeitet und den Fokus über die gesamte Spielzeit hochgehalten.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

KHL Sisak – Red Bull Hockey Juniors 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Tore:

0:1 | 20:22 | Leon Kolarik

1:1 | 26:02 | Tyrone Bronte

1:2 | 30:21 | Paul Vinzens | PP

1:3 | 57:35 | Adrian Gesson

1:4 | 58:15 | Valentin Ankirchner | EN

