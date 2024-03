Red Bull Hockey Juniors bezwingen die Hockey Unterland Cavaliers mit 7:1

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors triumphieren im dritten Playoff-Viertelfinalspiel der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 7:1...

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors triumphieren im dritten Playoff-Viertelfinalspiel der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 7:1 und stellen somit in der Serie auf 2:1.

Das erste Drittel verblieb torlos. Im zweiten Drittel gelang den jungen Salzburgern der erste Treffer; die Cavaliers glichen aus und die Juniors legten erneut nach. Mit der 2:1-Führung starteten die Red Bull Hockey Juniors in den Schlussabschnitt und bezwangen das Team aus Neumarkt mit einem 7:1-Heimsieg.

Spielverlauf

Beide Teams starteten mit dem Blick auf die Serienführung in das dritte Playoff-Viertelfinalspiel. Äußerst körperbetont und mit hohem Tempo verliefen die ersten Minuten auf und ab. Unterzahlsituationen für die Juniors verhalfen Neumarkt zu gefährlichen Chancen; im Spiel in voller Stärke konnten die Hausherren die Kontrolle übernehmen. Die Südtiroler lauerten jedoch auf Fehler im Spiel der jungen Salzburger und nutzten diese für Offensivaktionen. In den letzten Spielminuten drückten die Red Bull Hockey Juniors aggressiv auf die Führung, konnten aber den italienischen Torhüter Simone Peiti nicht bezwingen.

Die Juniors starteten in das zweite Drittel mit einer Überzahl, scheiterten jedoch abermals am Abschluss. Unterland spielte in der Defensive kompakt, blockte die Schüsse der Salzburger und ließ kaum gefährliche Chancen zu. Es dauerte bis zur 33. Spielminute, als Paul Vinzens vor dem Tor der Gäste Platz finden konnte und nach Zuspiel von Devin Steffler in Überzahl den 1:0-Führungstreffer erzielte. Die Hockey Unterland Cavaliers stellten allerdings in der 37. Spielminute durch Aleksi Käyrä – ebenfalls in Überzahl – auf den erneuten Einstand. Philipp Krening konterte für die Red Bull Hockey Juniors jedoch bereits 52 Sekunden später zum 2:1-Drittelendstand.

Im Schlussabschnitt starteten beide Teams deutlich aktiver und körperbetonter. Die Juniors blieben von der zunehmenden Härte im Spiel allerdings unbeeindruckt und Daniels Murnieks erhöhte in der 44. Spielminute nach Zuspiel von Philipp Krening auf 3:1. Nun wurden die Cavaliers undisziplinierter. Dies nutzte Julius Ramoser, der in Überzahl den Schuss von Daniels Murnieks zur 4:1-Führung abfälschte (46.). Die Cavaliers versuchten daraufhin alles, um wieder zurück in das Spiel zu kommen und gelangten durch ein Überzahlspiel erneut zu gefährlichen Chancen. Maximilian Wurzer verwandelte jedoch in der 53. Spielminute eiskalt eine 2 gegen 1 Situation zur 5:1-Juniors-Führung. Daraufhin lag das Spiel ganz in der Hand der Red Bull Hockey Juniors: Vasily Zelenov erhöhte in der 56. Spielminute in doppelter Überzahl auf 6:1, Kalle Myllymaa in der 58. Spielminute – ebenfalls in doppelter Überzahl – zum 7:1-Heimsieg.

Stürmer Daniels Murnieks „Der Sieg hilft uns jetzt für die nächsten Spiele. Die ersten zwei Drittel waren wieder sehr knapp. Im letzten Drittel haben wir dann endlich unsere Chancen verwertet. Wir hatten bereits in den vorherigen Spielen Probleme mit der Chancenverwertung. Das wollen wir uns für die kommenden Spiele – gemeinsam mit einem starken Defensivspiel – mitnehmen und verbessern.“

Alps Hockey League | Playoffs | 3. Viertelfinalspiel

Red Bull Hockey Juniors Hockey – Unterland Cavaliers 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)

Tore:

1:0 | 32:19 | Paul Vinzens | PP

1:1 | 36:05 | Aleksi Käyrä | PP

2:1 | 36:58 | Philipp Krening

3:1 | 43:14 | Daniels Murnieks

4:1 | 45:21 | Julius Ramoser | PP

5:1 | 52:07 | Maximilian Wurzer

6:1 | 55:45 | Vasily Zelenov | PP2

7:1 | 57:39 | Kalle Myllymaa | PP2

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 2:1

1 | Di., 05.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

2 | Do., 07.03.24 | 20:00 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

3 | Sa., 09.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)

4 | Di., 12.03.24 | 20:00 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors

5 | Do., 14.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers

6 | Sa., 16.03.24 | 18:30 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors *

7 | Di., 19.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers **

* falls erforderlich

** mögliche Terminkollision mit der ICE