Ravensburgs neuer Equipment Manager bringt sogar internationale Erfahrung mit – „Damit sind wir hier wieder absolut professionell aufgestellt“

Ravensburg. (PM Towerstars) Einen Neuzugang präsentieren die Towerstars zur neuen Saison auch für das Funktionsteam neben dem Eis.

So wird Oliver König die Aufgabe des Equipment-Managers übernehmen. Er folgt auf Ingo Loibnegger, den es für eine neue Herausforderung in die Schweiz zog.

Die Aufgaben des Equipment-Managers in einem Eishockeyteam sind so vielseitig wie wichtig. Neben der Materialverwaltung und technischen Pflege der Spieler-Ausrüstungen ist der Equipments-Manager auch in anderen Belangen stets die erste Anlaufstation für die Spieler in Training und Spielbetrieb. In Kürze wird Oliver König diese Aufgabe übernehmen.

Der 26-jährige Sauerländer, der einst über den Nachwuchs der Iserlohn Roosters Gefallen an dieser Aufgabe fand, kennt das Geschäft des Equipment-Managers und Teambetreuer auch in der DEL2 sehr gut. Vier Jahre lang hatte er diese Position beim EC Bad Nauheim inne, zur vergangenen Saison nahm er eine neue Herausforderung an und wechselte zu Red Bull Salzburg. Zunächst im Juniorenbereich der Red Bull Akademie, dann bei den Profis des EC Red Bull Salzburg. Hier konnte er sich am Ende der Saison mit seinem Team auch über den Meistertitel der nationenübergreifenden ICEHL freuen.

„Ich habe die Erfahrungen und den Tapetenwechsel in Salzburg sehr gerne mitgenommen, allerdings freue ich mich auf die Rückkehr nach Deutschland“, sagt Oliver König und ergänzt: „Die Ravensburg Towerstars sind eine sehr gute Adresse hierfür und seit der ersten Kontaktaufnahme hatte ich mit Daniel Heinrizi und auch Coach Tim Kehler sehr gute Gespräche.” Schon jetzt freut sich Oliver König übrigens auf die Auswärtsspiele in Bad Nauheim, wenn er an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt – dann allerdings auf der gegnerischen Spielerbank steht. „Das dürfte wohl eines der Highlights der Saison für mich werden“, sagt der neue Equipment-Manager der Towerstars.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Wiederbesetzung der Position des Equipment-Managers: „Olli ist ein absoluter Fachmann und Profi in seinem Job. Ich kenne ihn ja aus unserer gemeinsamen Zeit in Bad Nauheim und freue mich, dass er sich für die Towerstars entschieden hat. Damit sind wir hier wieder absolut professionell aufgestellt.“